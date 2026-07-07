7 de julio de 2026 - 17:21

La estrategia de Lionel Scaloni para la remontada ante Egipto: todos al ataque y Lionel Messi "de 7"

Tras un 0-2 que amenazaba con la eliminación, Scaloni pateó el tablero: Messi se recostó sobre la derecha, Argentina se volcó al ataque y concretó una remontada épica.

El emocionante triunfazo de la Selección Argentina en las mejores fotos

El emocionante triunfazo de la Selección Argentina en las mejores fotos

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Centro de Lionel Messi, cabezazo de Cuti Romero y empezó la levantada de la Selección Argentina.&nbsp;

Centro de Lionel Messi, cabezazo de Cuti Romero y empezó la levantada de la Selección Argentina. 

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A continuación, analizamos las claves de una estrategia agónica que nació desde el corazón, devolvió al capitán a sus orígenes y metió al campeón entre los ocho mejores del mundo.

Centro de Lionel Messi, cabezazo de Cuti Romero y empezó la levantada de la Selección Argentina.

Centro de Lionel Messi, cabezazo de Cuti Romero y empezó la levantada de la Selección Argentina.

El análisis táctico: por qué no funcionó el plan inicial de Scaloni

Durante gran parte del partido en el Atlanta Stadium, la Selección Argentina mostró una versión previsible y lenta, un síntoma preocupante que se repitió en varios tramos de esta Copa del Mundo.

  • Un mediocampo espeso: El ingreso de Leandro Paredes como volante central buscaba liberar a Alexis Mac Allister y a Enzo Fernández. Sin embargo, Egipto cortó las líneas de pase por dentro y Argentina careció de movilidad y rupturas para desordenar el bloque defensivo rival.

  • Falta de peligro al espacio: Con un Rodrigo De Paul errático en las transiciones y Julián Álvarez peleando en inferioridad numérica, la única vía de escape eran las proyecciones de Nicolás Tagliafico.

  • El peor momento de Messi: Hasta los 70 minutos, el nivel del capitán era asombroso por lo flojo. Incómodo y con un penal fallado en la primera mitad, Leo reflejaba el sombrío panorama de un equipo que caía 1-0 tras el cabezazo de Yasser Ibrahim y luego 2-0 por el contragolpe egipcio.

El "Efecto Messi" desde la banda derecha y la mística de la Scaloneta

El punto de inflexión llegó tras la pausa de hidratación del segundo tiempo. Con el agua al cuello, la estrategia tácita de Argentina fue pura audacia: se rompió el orden defensivo para acumular gente en el área rival y Messi se paró de extremo derecho ("de 7"), emulando sus inicios en el Barcelona.

El impacto de la modificación táctica fue inmediato y letal:

  • Minuto 79 (El descuento): Desde la banda derecha, Messi frotó la lámpara y lanzó un centro milimétrico al corazón del área para el frentazo de Cristian "Cuti" Romero, quien a esa altura ya jugaba directamente de centrodelantero.

  • Minuto 83 (El empate): Tras otra jugada nacida por el sector derecho y una proyección de Gonzalo Montiel, el 10 fue a buscar el rebote en el área y metió un zurdazo inapelable para el 2-2. En una ráfaga de cuatro minutos, el capitán resurgió de las cenizas.

La pizarra del corazón

En el tramo final, Argentina no dio una masterclass posicional, sino una demostración de mística y coraje. El equipo no especuló con el tiempo extra y fue a ganarlo en los 90 minutos.

Ese espíritu indomable se resumió en la última jugada del partido: una corrida letal de Lautaro Martínez por la banda y un centro perfecto para que Enzo Fernández sellara el 3-2. La pizarra falló, pero el amor propio y la vigencia de Lionel Messi demostraron que el campeón del mundo sigue más vivo que nunca en el Mundial 2026.

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