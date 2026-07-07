La estrategia de Lionel Scaloni para la remontada ante Egipto: todos al ataque y Lionel Messi "de 7"

Tras un 0-2 que amenazaba con la eliminación, Scaloni pateó el tablero: Messi se recostó sobre la derecha, Argentina se volcó al ataque y concretó una remontada épica.

Centro de Lionel Messi, cabezazo de Cuti Romero y empezó la levantada de la Selección Argentina.

El emocionante triunfazo de la Selección Argentina en las mejores fotos

La histórica clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 quedará en las páginas doradas del fútbol por su épica, pero también por un drástico y desesperado cambio táctico. El plan inicial de Lionel Scaloni falló, el equipo se mostró espeso y estuvo a 25 minutos de quedar eliminado tras el 0-2 parcial de Egipto. Sin embargo, la Scaloneta pateó el tablero a tiempo: todos para adelante y Lionel Messi recostado sobre la derecha.

A continuación, analizamos las claves de una estrategia agónica que nació desde el corazón, devolvió al capitán a sus orígenes y metió al campeón entre los ocho mejores del mundo.

Centro de Lionel Messi, cabezazo de Cuti Romero y empezó la levantada de la Selección Argentina. Gentileza. El análisis táctico: por qué no funcionó el plan inicial de Scaloni Durante gran parte del partido en el Atlanta Stadium, la Selección Argentina mostró una versión previsible y lenta, un síntoma preocupante que se repitió en varios tramos de esta Copa del Mundo.

Un mediocampo espeso: El ingreso de Leandro Paredes como volante central buscaba liberar a Alexis Mac Allister y a Enzo Fernández. Sin embargo, Egipto cortó las líneas de pase por dentro y Argentina careció de movilidad y rupturas para desordenar el bloque defensivo rival.

Falta de peligro al espacio: Con un Rodrigo De Paul errático en las transiciones y Julián Álvarez peleando en inferioridad numérica, la única vía de escape eran las proyecciones de Nicolás Tagliafico.

El peor momento de Messi: Hasta los 70 minutos, el nivel del capitán era asombroso por lo flojo. Incómodo y con un penal fallado en la primera mitad, Leo reflejaba el sombrío panorama de un equipo que caía 1-0 tras el cabezazo de Yasser Ibrahim y luego 2-0 por el contragolpe egipcio. El "Efecto Messi" desde la banda derecha y la mística de la Scaloneta El punto de inflexión llegó tras la pausa de hidratación del segundo tiempo. Con el agua al cuello, la estrategia tácita de Argentina fue pura audacia: se rompió el orden defensivo para acumular gente en el área rival y Messi se paró de extremo derecho ("de 7"), emulando sus inicios en el Barcelona.

El impacto de la modificación táctica fue inmediato y letal: