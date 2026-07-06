Mundial 2026: La charla íntima de Lionel Scaloni y Messi que define el futuro de Argentina frente a Egipto

Clima adverso y cambios de último momento: la Selección Argentina debió modificar su rutina en Miami

Furor por el Mundial 2026: cuánto cuesta viajar a Atlanta para ver a la Selección Argentina vs. Egipto

Tras los primeros 15 minutos abiertos a la prensa —donde solo se pudo ver una activación física liviana—, el DT se plantó a puertas cerradas para definir el equipo. S caloni sabe que el rendimiento ante Cabo Verde dejó dudas , por lo que planea un máximo de tres cambios para ajustar el funcionamiento sin romper la columna vertebral del campeón.

A diferencia de otras oportunidades, el cuerpo técnico entiende que el déficit es de funcionamiento colectivo y no de nombres propios. Por eso, no habrá "vuelco de tablero", sino retoques quirúrgicos en tres líneas clave:

Práctica distendida de la Selección Argentina en Atlanta, esperando el duelo con Egipto por los octavos de final del Mundial 2026.

Su ingreso se perfila natural, considerando que Facundo Medina terminó al límite desde lo físico y con calambres el último encuentro.

Nicolás Tagliafico ya dejó atrás el desgarro sufrido en la preparación y presiona para recuperar su lugar.

El debate del "9" sumó un nuevo capítulo. Aunque Lautaro Martínez picaba en punta en los días previos, las últimas horas cambiaron el panorama:

Julián Álvarez se encuentra al 100% desde lo físico tras superar su lesión en el tobillo izquierdo.

La "Araña" aporta una presión alta que Scaloni considera fundamental para asfixiar la salida de Egipto, lo que le daría una luz de ventaja para ser el socio de Messi.

3. El mediocampo: El regreso de la vieja guardia

La mitad de la cancha es la zona donde el equipo más sufrió la falta de volumen de juego.

Leandro Paredes asoma como el gran candidato a ingresar como volante central tras sus buenos minutos desde el banco. Su inclusión liberaría a Alexis Mac Allister , permitiéndole jugar metros más adelante, donde es más determinante.

El sacrificado sería Thiago Almada, de rendimiento irregular. Tampoco se descarta la opción táctica de Nicolás González si el cuerpo técnico busca mayor recorrido por las bandas.

"Yo siempre me veo adentro del equipo", soltó con confianza Leandro Paredes en la previa, dejando en claro que está listo para asumir el rol de termómetro en el mediocampo.

Mundial 2026: La probable formación de Argentina vs. Egipto

A la espera del último ensayo táctico sin cámaras, el once que se perfila para buscar el pase a los cuartos de final formaría con: