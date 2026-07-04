Clima adverso y cambios de último momento: la Selección Argentina debió modificar su rutina en Miami

Las advertencias por tormentas eléctricas en Miami , que ya habían condicionado incluso la programación del partido ante Cabo Verde, finalmente se hicieron realidad casi 12 horas más tarde y alteraron por completo la agenda de la Selección Argentina tras su exigente clasificación a octavos de final del Mundial 2026 .

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El equipo dirigido por Lionel Scaloni tenía previsto realizar un entrenamiento regenerativo cerca del mediodía de este sábado en el predio Florida Blue, perteneciente a Inter Miami. Sin embargo, el clima obligó a modificar todos los planes.

La actividad estaba pautada para las 11.15, pero la primera decisión fue postergar media hor a el inicio debido a la inestabilidad meteorológica. Más tarde, ya con la prensa en el lugar cerca del mediodía, la presencia de actividad eléctrica volvió a obligar a frenar todo.

Finalmente, con una lluvia torrencial sobre el centro de entrenamiento , se resolvió suspender el trabajo en campo. El plantel ya había salido del hotel de concentración cuando llegó al complejo de las Garzas , donde se optó por cambiar el plan original y pasar a tareas livianas en el gimnasio.

“Debido a las tormentas eléctricas, el plantel albiceleste se vio obligado a trabajar en el gimnasio del Complejo Deportivo de Inter Miami”, informó la cuenta oficial de la Selección argentina.

Un día pensado para recuperar, pero con interrupciones

La jornada estaba diseñada para bajar cargas luego del desgaste extremo del viernes, con más de 120 minutos de juego en el Hard Rock Stadium. Sin embargo, la modificación climática obligará al cuerpo técnico a reordenar la planificación física.

Lo que viene: ajuste de agenda y viaje a Atlanta

Argentina retomará los entrenamientos este domingo a puertas cerradas en Miami. El lunes será la jornada más exigente antes del duelo ante Egipto: se prevé una práctica matutina y el posterior viaje a Atlanta tras el almuerzo.

Ese mismo día, Lionel Scaloni y un futbolista designado cumplirán con la conferencia de prensa oficial de FIFA, obligatoria 24 horas antes de cada partido.

Dibu Martínez @AFASeleccionEN

Recuperación, lesiones y preocupación física

El plantel arrastra el esfuerzo del duelo ante Cabo Verde, que dejó a varios jugadores al límite. Nahuel Molina y Facundo Medina terminaron con molestias, mientras que Enzo Fernández sufrió calambres durante el encuentro.

“El propio mediocampista reconoció el desgaste: ‘Me acalambré… pedí seguir con ayuda de electrolitos’”, comentó tras el partido.

Selección Argentina @AFASeleccionEN

Scaloni también se refirió a la exigencia física: “Cuando jugás con el corazón se suple la falta de aire, pero ahora a descansar porque tenemos que jugar en tres días y medio”.

Sobre Medina, el entrenador explicó que terminó muy cansado por la exigencia ofensiva, aunque aclaró que evoluciona bien.

Un ojo puesto en Egipto

El foco ahora está puesto en el cruce ante Egipto, que también llega tras un partido extenso y una clasificación sufrida por penales ante Australia. El duelo se disputará el martes 7 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, a las 13 de Argentina.

Con poco margen de descanso, cada decisión de entrenamiento, recuperación y logística será clave en la preparación de la Selección.