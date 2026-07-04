4 de julio de 2026 - 17:06

Clima adverso y cambios de último momento: la Selección Argentina debió modificar su rutina en Miami

El equipo de Scaloni debió suspender su entrenamiento en campo y pasó a tareas de gimnasio en medio de alertas por tormentas eléctricas.Las condiciones climáticas obligaron a modificar la rutina.

Debido a las intensas lluvias, la Selección Argentina trabajó bajo techo y suspendió la práctica abierta.&nbsp;

Debido a las intensas lluvias, la Selección Argentina trabajó bajo techo y suspendió la práctica abierta. 

Foto:

EFE
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

Leé además

El triunfo de Argentina ante Cabo Verde se vivió con sufrimiento y los memes lo reflejaron

Mundial 2026: Argentina ganó su pase a octavos, pero el sufrimiento nacional se convirtió en memes

Por Redacción Deportes
El festejo de los jugadores de Marruecos tras eliminar a Canadá y avanzar a los cuartos de final. El equipo africano jugó un gran segundo tiempo y terminó goleando al anfitrión.

Contundente triunfo: Marruecos eliminó a Canadá y sigue en el Mundial

Por Redacción Deportes

El equipo dirigido por Lionel Scaloni tenía previsto realizar un entrenamiento regenerativo cerca del mediodía de este sábado en el predio Florida Blue, perteneciente a Inter Miami. Sin embargo, el clima obligó a modificar todos los planes.

Lautaro Mart&iacute;nez&nbsp;

Lautaro Martínez

Suspensiones y cambios de último momento

La actividad estaba pautada para las 11.15, pero la primera decisión fue postergar media hora el inicio debido a la inestabilidad meteorológica. Más tarde, ya con la prensa en el lugar cerca del mediodía, la presencia de actividad eléctrica volvió a obligar a frenar todo.

Finalmente, con una lluvia torrencial sobre el centro de entrenamiento, se resolvió suspender el trabajo en campo. El plantel ya había salido del hotel de concentración cuando llegó al complejo de las Garzas, donde se optó por cambiar el plan original y pasar a tareas livianas en el gimnasio.

“Debido a las tormentas eléctricas, el plantel albiceleste se vio obligado a trabajar en el gimnasio del Complejo Deportivo de Inter Miami”, informó la cuenta oficial de la Selección argentina.

Un día pensado para recuperar, pero con interrupciones

La jornada estaba diseñada para bajar cargas luego del desgaste extremo del viernes, con más de 120 minutos de juego en el Hard Rock Stadium. Sin embargo, la modificación climática obligará al cuerpo técnico a reordenar la planificación física.

Lo que viene: ajuste de agenda y viaje a Atlanta

Argentina retomará los entrenamientos este domingo a puertas cerradas en Miami. El lunes será la jornada más exigente antes del duelo ante Egipto: se prevé una práctica matutina y el posterior viaje a Atlanta tras el almuerzo.

Ese mismo día, Lionel Scaloni y un futbolista designado cumplirán con la conferencia de prensa oficial de FIFA, obligatoria 24 horas antes de cada partido.

Dibu Mart&iacute;nez

Dibu Martínez

Recuperación, lesiones y preocupación física

El plantel arrastra el esfuerzo del duelo ante Cabo Verde, que dejó a varios jugadores al límite. Nahuel Molina y Facundo Medina terminaron con molestias, mientras que Enzo Fernández sufrió calambres durante el encuentro.

“El propio mediocampista reconoció el desgaste: ‘Me acalambré… pedí seguir con ayuda de electrolitos’”, comentó tras el partido.

Selecci&oacute;n Argentina

Selección Argentina

Scaloni también se refirió a la exigencia física: “Cuando jugás con el corazón se suple la falta de aire, pero ahora a descansar porque tenemos que jugar en tres días y medio”.

Sobre Medina, el entrenador explicó que terminó muy cansado por la exigencia ofensiva, aunque aclaró que evoluciona bien.

Un ojo puesto en Egipto

El foco ahora está puesto en el cruce ante Egipto, que también llega tras un partido extenso y una clasificación sufrida por penales ante Australia. El duelo se disputará el martes 7 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, a las 13 de Argentina.

Con poco margen de descanso, cada decisión de entrenamiento, recuperación y logística será clave en la preparación de la Selección.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

 Mundial 2026: cuánto cuesta viajar a Atlanta para ver a la Selección Argentina vs. Egipto

Furor por el Mundial 2026: cuánto cuesta viajar a Atlanta para ver a la Selección Argentina vs. Egipto

Por Redacción Deportes
Disturbios en Buenos Aires: se llevaron un patrullero durante los festejos por la clasificación de Argentina. Imagen ilustrativa.

Disturbios en Buenos Aires: se llevaron un patrullero durante los festejos por la clasificación de Argentina

Cabo Verde, el humilde equipo de Bubista que se ganó el respeto del mundo

Cabo Verde, el humilde equipo de Bubista que se ganó el respeto del mundo

Lionel Messi, entre la alegría por la clasificación y la bronca por el nivel: Hay que corregir lo malo

Lionel Messi, entre la alegría por la clasificación y la bronca por el nivel: "Hay que corregir lo malo"