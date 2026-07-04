4 de julio de 2026 - 14:55

Disturbios en Buenos Aires: se llevaron un patrullero durante los festejos por la clasificación de Argentina

El episodio ocurrió tras el triunfo argentino sobre Cabo Verde y quedó registrado en distintos videos que rápidamente comenzaron a circular en las redes sociales.

Disturbios en Buenos Aires: se llevaron un patrullero durante los festejos por la clasificación de Argentina. Imagen ilustrativa.

Disturbios en Buenos Aires: se llevaron un patrullero durante los festejos por la clasificación de Argentina. Imagen ilustrativa.

Foto:

Marcelo Alvarez | Los Andes
Por Redacción Policiales

Los festejos por la clasificación de la Selección Argentina a los octavos de final del Mundial terminaron con incidentes en la Plaza Mitre de Monte Grande, provincia de Buenos Aires, donde un grupo de personas se apoderó de un patrullero de la Guardia Urbana municipal y protagonizó una peligrosa secuencia en medio de una multitud.

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Un patrullero quedó en medio de los festejos

Las imágenes muestran cómo varias personas se subieron al móvil oficial mientras cientos de hinchas celebraban la victoria de la Selección. Algunos de los involucrados comenzaron a saltar sobre el techo del patrullero, mientras que otro ocupó el asiento del conductor y puso el vehículo en movimiento entre la multitud.

Los registros también evidencian que quienes permanecían sobre el patrullero habrían provocado daños en parte del sistema de balizas y de las luces del móvil. Todo ocurrió ante la presencia de decenas de personas que filmaban la escena con sus teléfonos celulares.

Hasta el momento no trascendió si hubo personas detenidas por el episodio ni cuál fue el alcance de los daños ocasionados al patrullero de la Guardia Urbana. Tampoco se informó oficialmente si las autoridades iniciaron actuaciones para identificar a quienes participaron de los destrozos y de la utilización del vehículo.

Las imágenes se viralizaron en redes sociales

Los videos del incidente comenzaron a difundirse pocas horas después de los festejos y alcanzaron una amplia repercusión en las redes sociales.

Las publicaciones generaron numerosas críticas por los daños ocasionados al móvil oficial y por la falta de controles durante la celebración, mientras continúan las expectativas sobre un eventual avance de la investigación para determinar las responsabilidades por lo ocurrido.

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