El episodio ocurrió tras el triunfo argentino sobre Cabo Verde y quedó registrado en distintos videos que rápidamente comenzaron a circular en las redes sociales.

Disturbios en Buenos Aires: se llevaron un patrullero durante los festejos por la clasificación de Argentina. Imagen ilustrativa.

Los festejos por la clasificación de la Selección Argentina a los octavos de final del Mundial terminaron con incidentes en la Plaza Mitre de Monte Grande, provincia de Buenos Aires, donde un grupo de personas se apoderó de un patrullero de la Guardia Urbana municipal y protagonizó una peligrosa secuencia en medio de una multitud.

Un patrullero quedó en medio de los festejos Las imágenes muestran cómo varias personas se subieron al móvil oficial mientras cientos de hinchas celebraban la victoria de la Selección. Algunos de los involucrados comenzaron a saltar sobre el techo del patrullero, mientras que otro ocupó el asiento del conductor y puso el vehículo en movimiento entre la multitud.

Los registros también evidencian que quienes permanecían sobre el patrullero habrían provocado daños en parte del sistema de balizas y de las luces del móvil. Todo ocurrió ante la presencia de decenas de personas que filmaban la escena con sus teléfonos celulares.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Periodismo Del Sur Noticias (@periodismodelsur) Investigan lo ocurrido durante la celebración El hecho se produjo en la Plaza Mitre de Monte Grande, donde una gran cantidad de vecinos se había concentrado para celebrar el pase de la Selección Argentina a la siguiente instancia del Mundial.

Hasta el momento no trascendió si hubo personas detenidas por el episodio ni cuál fue el alcance de los daños ocasionados al patrullero de la Guardia Urbana. Tampoco se informó oficialmente si las autoridades iniciaron actuaciones para identificar a quienes participaron de los destrozos y de la utilización del vehículo.