La serie policial de HBO Max con Benjamín Vicuña que volvió a conquistar a los fanáticos del suspenso

Persecuciones, narcotráfico, traiciones y una carrera desesperada por sobrevivir. Una de las producciones latinoamericanas más ambiciosas del género policial es una serie protagonizada por Benjamín Vicuña , que se posiciona entre las recomendaciones destacadas de HBO Max.

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Se trata de "Prófugos", la serie chilena de dos temporadas que marcó un punto de inflexión en la televisión de la región gracias a su combinación de acción, drama criminal y escenarios imponentes.

La ficción fue producida por Fábula, la compañía fundada por los hermanos Pablo y Juan de Dios Larraín, y apostó por una estética cinematográfica con rodajes en distintos paisajes de Chile.

La serie tiene dos temporadas de 13 episodios cada una, con capítulos de entre 45 y 55 minutos.

La trama sigue a cuatro hombres que aceptan participar en una operación vinculada al tráfico de drogas con la promesa de obtener una importante recompensa económica. La misión consiste en trasladar un cargamento ilegal desde Bolivia hacia Chile , pero el plan se desmorona rápidamente.

Lo que parecía un trabajo controlado se convierte en una fuga constante marcada por enfrentamientos, persecuciones y traiciones. Mientras intentan mantenerse con vida, los protagonistas descubren que están atrapados en una compleja red de corrupción donde resulta imposible saber en quién confiar.

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A medida que avanzan los episodios, la serie profundiza en los conflictos personales de cada personaje y muestra cómo las decisiones tomadas bajo presión pueden cambiar el destino de todos.

Benjamín Vicuña lidera un elenco de primer nivel en "Profúgos"

La primera temporada cuenta además con las actuaciones de Néstor Cantillana, Francisco Reyes y Luis Gnecco, mientras que la segunda incorporó a Alfredo Castro.



Los paisajes de "Prófugos"

Uno de los aspectos más elogiados de "Prófugos" fue su apuesta visual. La producción recorrió distintas regiones de Chile, desde el Desierto de Atacama y San Pedro de Atacama hasta Santiago, Valparaíso y zonas cordilleranas, lo que hace que los paisajes sean un elemento clave de la historia.

