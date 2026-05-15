El conmovedor mensaje de Benjamín Vicuña a Blanca el día en que hubiera cumplido 20 años

Benjamín Vicuña volvió a recordar públicamente a su hija Blanca con una emotiva carta publicada en redes sociales en una fecha profundamente significativa para su familia. Este 15 de mayo, día en que la joven hubiera cumplido 20 años, el actor compartió un extenso mensaje dedicado a la niña que tuvo junto a Pampita .

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Blanca nació el 15 de mayo de 2006 y falleció el 8 de septiembre de 2012 . Desde entonces, tanto Vicuña como Pampita suelen homenajearla públicamente en aniversarios, cumpleaños y fechas especiales vinculadas a su memoria.

A través de Instagram, el actor escribió un texto cargado de recuerdos, dolor y amor, donde volvió a expresar cómo cambió su vida desde la llegada de su hija.

“Por ti me disfracé de padre la primera vez, fui testigo y espía del más allá en el más acá, dormí en tus sueños , despertando los míos. Conocí el amor más grande que nadie pudo robar, ni siquiera la distancia o la muerte”, comenzó escribiendo.

Más adelante, recordó el día de su nacimiento y la relación simbólica que une esa fecha con su propia historia familiar. “No olvido tu nacimiento, hoy 15 de mayo, al igual que el cumpleaños de mi madre. Naciste bonita, me acuerdo ese día exacto, la cordillera brillaba y su blancura parecía la sonrisa más linda”, expresó.

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“Hoy te escribo desde el futuro”

En otro tramo del mensaje, Vicuña imaginó cómo sería Blanca en la actualidad y reflexionó sobre el paso del tiempo desde su partida.

“Hoy te escribo desde el futuro, de lo que quedó, de los que quedamos y por eso vivo. Hoy es imposible no pensar en cómo serías de 20 años, cómo serían los días, cómo sería tu pelo y tu cara”.

El actor también describió las cualidades que recuerda de su hija y cómo permanece viva en su memoria. “Seguramente serías la misma que conocí, dulce, graciosa, tierna, fresca, tímida, mirando de costado, mirando a los ojos, regalando frases llenas de amor, regalando sonrisas como la cordillera en tu nacimiento”.

Pampita Benjamín Vicuña y Blanca.avif

El cierre más emotivo del mensaje

Sobre el final de la publicación, el actor compartió una reflexión íntima sobre el duelo y la manera en que aprendió a convivir con la ausencia. “Hoy vuelvo a escribir porque ya lloré, morí, renací y volví a escribir tu nombre en la arena pero esta vez al mar no lo borró, esta vez el mar me trajo un secreto y es que estás bien. Hoy duermo tranquilo a tu lado, mi niña eterna”.