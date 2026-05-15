No se guardó nada: la polémica confesión de Jorge Rial luego de separarse de María del Mar

Después de varias semanas de rumores y silencio público, Jorge Rial habló por primera vez sobre el final de su relación con la escritora colombiana María del Mar Ramón y explicó los motivos que llevaron a la pareja a tomar la decisión de separarse.

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La palabra del conductor trascendió a través de Juan Etchegoyen, quien reveló detalles de la conversación que mantuvo con Rial durante una emisión de Mitre Live .

Según contó Etchegoyen, el conductor de Argenzuela decidió explicar públicamente la situación después de varias semanas sin hacer declaraciones sobre el tema. “ Hablé con Jorge Rial en estos días sobre su separación de María del Mar Ramón y es importante porque hasta acá Jorge no se había pronunciado de su separación”, relató el periodista.

Luego agregó que Rial explicó que la distancia y el crecimiento profesional de su ex pareja fueron factores determinantes en la decisión.

Embed - Jorge Rial rompió el silencio tras su separación de María del Mar Ramón: “Nos amamos mucho”

El motivo detrás de la separación

De acuerdo con el relato difundido por Etchegoyen, Rial sostuvo que la escritora recibió nuevas oportunidades laborales y académicas fuera del país, algo que modificó el futuro de la relación.

“A ella le salió la oportunidad de una beca en Madrid y otra en México. Su carrera está despegando de una manera increíble. Y no podía impedírselo y yo no puedo ir con ella porque mi familia está acá”, expresó el conductor.

Las declaraciones dejaron en claro que la ruptura no estuvo atravesada por conflictos públicos ni terceros en discordia, sino por proyectos de vida difíciles de compatibilizar.

Quién es María del Mar Ramón, la joven que estaba con Jorge Rial cuando tuvo un infarto. Quién es María del Mar Ramón, la joven que estaba con Jorge Rial cuando tuvo un infarto.

“Con mucho amor y dolor decidimos separarnos”

Rial también habló sobre el vínculo que mantuvieron durante la relación y destacó el acompañamiento mutuo que existió entre ambos.

“Con mucho amor y dolor decidimos separarnos. Ella tiene un futuro enorme y me alegra que le vaya muy bien”, aseguró.

Más adelante, el periodista agregó otra frase que reflejó el tono con el que atravesó la separación: “Nos amamos mucho y nos acompañamos mucho. Pero es su momento y yo no puedo cortarles las alas. Estoy orgulloso de ella”.