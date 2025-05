Jorge Rial se burló de Mauro Icardi y lo liquidó después de que "se comió una fake news"

La dura advertencia de Jorge Rial contra Mauro Icardi

Rial también mencionó que está al tanto del conflicto entre Yanina Latorre y la China Suárez, pero solo por lo que ve en redes sociales. “Escuchame Icardi, tranquilo. Si te tengo que decir algo te lo digo, pero no me interesás vos, no me interesa la China, no me interesa el quilombo, no me llama la atención”, insistió.