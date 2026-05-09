"Fuego y Flora" volvió a sonar en vivo: Pasado Verde celebró una década de su disco más influyente

Hubo algo de revancha y regreso a casa en la noche del pasado viernes 8 de mayo. La celebración empezó con una mudanza; Pasado Verde había pensado conmemorar los 10 años de “Fuego y Flora” en Nido Club, “el lugar donde todo comenzó”, donde ese disco sonó por primera vez. Pero las entradas se agotaron y el show terminó en Bodega Giol, en Maipú. La decisión fue necesaria, aunque, enhorabuena, el espacio también quedó chico.

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Desde las 21.30, el lugar empezó a tomar forma de previa con música de Corbalove, comida, bebidas y grupos que llegaban con la misma ansiedad y emoción: volver a escuchar un disco que marcó un antes y un después para una de las bandas mendocinas más fuertes del rock indie local. Pasadas las 23, Exequiel Stocco, Juan Franco Santillán, Fabricio Potenzone, Joaquín Ferreira Nazar y Leonardo Lemoli salieron al escenario con “Flora”.

Bodega Giol tuvo clima de fiesta, pero también de incomodidad: hubo gente detrás de pilastras, espacios apretados y lugares con poca vista. Aun así, nadie sintió fuera de clima; se cantó igual, se bailó igual y el concierto sostuvo esa mística que Pasado Verde construyó con sus fans desde hace años.

“Fuego y Flora” sonó completo, pero no como un recuerdo quieto, se notó en sus fans como esas canciones nunca han dejado de estar presentes. Aparecieron “El Monstruo”, “Todo prende de un hilo”, “Empate y desenlace”, “Refugio”, “Lo difícil es olvidar”, “Una casa”, “Aquí vamos”, “Vamos bien” y “Retirada”, entre otras, sin que el show cayera en la nostalgia fácil.

También hubo espacio para otras etapas. “Contales vos”, “Para vos”, “Tiempo y soledad” y “Volcán” ampliaron el recorrido. La sorpresa llegó con “Romantinaitis”, el nuevo sencillo de Pasado Verde, que sonó por primera vez en vivo y también tuvo su lugar en la noche con el nuevo merch, junto a los CDs del viejo y original “Fuego y Flora”.

Fuego y Flora no es solo un recuerdo

El disco, grabado y mezclado en Fader Records por Nicolás Riquero entre julio de 2015 y febrero de 2016, suele aparecer como el trabajo que definió la identidad de Pasado Verde y en Maipú se entendió por qué, sus canciones todavía tienen ese algo, esa fuerza que siguen conectando.

Uno de los momentos más celebrados fue la aparición de Sasha Nazar, de Gauchito Club, para cantar junto a Pasado Verde “Vamos bien”. Fue recibido con entusiasmo por el público y la canción, que ya venía siendo coreada por todos, terminó de crecer con ese cruce entre dos nombres muy presentes de la escena mendocina.

Fuego y Flora no es solo un recuerdo Fuego y Flora no es solo un recuerdo Pasado Verde Instagram

Más adelante, Exe dejó una noticia importante para sus fans mendocinos: “Somos conscientes de que es un año mundialista y de que Argentina estará paralizada por los partidos del Mundial. Es en lo único que pensamos, en especial en junio y julio, así que elegimos postergar la salida del nuevo álbum para agosto”, anticipando el nuevo disco, que ya está casi terminado.

El Plan: un final que todos siempre esperan

El cierre tenía dueño desde antes de empezar, “El Plan” cumplió también diez años y volvió a ocupar ese lugar que ya no parece sólo de la banda; Pasado Verde lo dijo en la previa: “la canción hace tiempo que es de la gente, la llevaron a lugares donde nosotros no llegamos, y la cantaron más fuerte”.

Con las banderas de Malvinas y Mendoza entre el público, el pogo se armó como siempre, desde arriba del escenario, los músicos también saltaron y disfrutaron ese final con una alegría visible que se siente siempre completamente genuina.

Después de más de una hora y media de concierto, el regreso a “Fuego y Flora” dejó una certeza clara: algunas canciones no envejecen cuando el público las sigue cantando más fuerte. Esa noche, Pasado Verde no sólo celebró un disco, volvió a encontrarse con una parte de su historia que sigue viva y explica mucho de lo que la banda es hoy.