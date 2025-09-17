Pasado Verde: Una de las bandas mendocinas del momento estará en el escenario del Mood Primavera

El viernes 19 de septiembre, Pasado Verde será una de las bandas centrales de Mood Primavera en el Predio de la Virgen, en Guaymallén. Con casi dos décadas de historia, giras por el país y nueva música en el horizonte, también anunciaron el estreno de su single “Contales vos” en Spotify a fin de mes.

La clásica foto al final de cada presentación, que esta vez será en el escenario de Mood Primavera, en Guaymallén.

Mendoza se prepara para una explosión de música, colores y buena energía. Este viernes 19 de septiembre, a partir de las 15 h, el Predio de la Virgen, en Guaymallén, vibra con Mood Primavera, evento libre y gratuito que reunirá a Gauchito Club, La Skandalosa Tripulación, Spaghetti Western y por supuesto, Pasado Verde.

Pero Pasado Verde no viene sólo a llenar el escenario; viene con historia, con giras, con crecimiento constante, y la mochila cargada de nuevas canciones. A fin de mes, uno de sus últimos singles, “Contales vos”, estará disponible en Spotify, y se suma a las nuevas creaciones que los chicos están preparando en vistas de un nuevo disco.

Pasado Verde Pasado Verde Recorrido, giras y evolución La banda nació en Mendoza entre 2005 y 2006 y, con el tiempo, logró consolidarse como referente del rock alternativo en Cuyo y el país. Sus integrantes actuales son Exequiel Stocco en voz, guitarra y sintetizadores; Fabricio “Fabri” Potenzone en guitarra; Joaquín Ferreira Nazar en guitarra, samples y coros; Leo Lemoli en batería; y Franco “Rulo” Santillán en bajo y coros. Juntos han tejido un repertorio que mezcla guitarras intensas, climas íntimos, sintetizadores y letras que hablan tanto de lo cotidiano como de paisajes y emociones ligadas a su tierra.

Su discografía marca la evolución de este recorrido: desde Para crecer y olvidar (2009) y Fuimos y seremos (2014), donde comenzaron a perfilar un estilo propio, hasta Fuego y flora (2016), un álbum atravesado por el pulso de la naturaleza y lo local. Ya con Declaración de principios (2020) y La Expedición (2023), se animaron a dar un salto en producción y arreglos, explorando sonidos más ambiciosos y consolidando un sello propio que los distingue en la escena nacional.

Pasado Verde: la banda mendocina tocó en la redacción de Los Andes Pasado Verde: la banda mendocina tocó en la redacción de Los Andes Los escenarios también han sido parte central de su crecimiento. En 2023 presentaron La Expedición en el Auditorio Ángel Bustelo con un show multitudinario, mientras que a lo largo de 2024 recorrieron distintas provincias y llegaron incluso a Chile. Este año la apuesta creció todavía más: junto a Spaghetti Western encararon una gira nacional que los llevó por Rosario, Córdoba, San Luis y Buenos Aires, sumando cada vez más seguidores. Además, han compartido cartel con bandas de peso como Babasónicos, El Mató a un Policía Motorizado, La Vela Puerca y Morbo y Mambo, lo que les permitió fortalecer su nombre en la escena.