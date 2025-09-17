Pasado Verde: Una de las bandas mendocinas del momento estará en el escenario del Mood Primavera

Mendoza se prepara para una explosión de música, colores y buena energía. Este viernes 19 de septiembre, a partir de las 15 h, el Predio de la Virgen, en Guaymallén, vibra con Mood Primavera, evento libre y gratuito que reunirá a Gauchito Club, La Skandalosa Tripulación, Spaghetti Western y por supuesto, Pasado Verde.
Pero Pasado Verde no viene sólo a llenar el escenario; viene con historia, con giras, con crecimiento constante, y la mochila cargada de nuevas canciones. A fin de mes, uno de sus últimos singles, “Contales vos”, estará disponible en Spotify, y se suma a las nuevas creaciones que los chicos están preparando en vistas de un nuevo disco.
Pasado Verde
Recorrido, giras y evolución
La banda nació en Mendoza entre 2005 y 2006 y, con el tiempo, logró consolidarse como referente del rock alternativo en Cuyo y el país. Sus integrantes actuales son Exequiel Stocco en voz, guitarra y sintetizadores; Fabricio “Fabri” Potenzone en guitarra; Joaquín Ferreira Nazar en guitarra, samples y coros; Leo Lemoli en batería; y Franco “Rulo” Santillán en bajo y coros. Juntos han tejido un repertorio que mezcla guitarras intensas, climas íntimos, sintetizadores y letras que hablan tanto de lo cotidiano como de paisajes y emociones ligadas a su tierra.
Su discografía marca la evolución de este recorrido: desde Para crecer y olvidar (2009) y Fuimos y seremos (2014), donde comenzaron a perfilar un estilo propio, hasta Fuego y flora (2016), un álbum atravesado por el pulso de la naturaleza y lo local. Ya con Declaración de principios (2020) y La Expedición (2023), se animaron a dar un salto en producción y arreglos, explorando sonidos más ambiciosos y consolidando un sello propio que los distingue en la escena nacional.
Pasado Verde: la banda mendocina tocó en la redacción de Los Andes
Los escenarios también han sido parte central de su crecimiento. En 2023 presentaron La Expedición en el Auditorio Ángel Bustelo con un show multitudinario, mientras que a lo largo de 2024 recorrieron distintas provincias y llegaron incluso a Chile. Este año la apuesta creció todavía más: junto a Spaghetti Western encararon una gira nacional que los llevó por Rosario, Córdoba, San Luis y Buenos Aires, sumando cada vez más seguidores. Además, han compartido cartel con bandas de peso como Babasónicos, El Mató a un Policía Motorizado, La Vela Puerca y Morbo y Mambo, lo que les permitió fortalecer su nombre en la escena.
El reconocimiento no se limitó al vivo: en Spotify, Pasado Verde se convirtió en una de las bandas mendocinas más escuchadas y mantiene un vínculo cercano con su público a través de plataformas digitales. Esa conexión es la que también alimenta la expectativa por “Contales vos”, el tema que a fin de mes desembarcará en la plataforma musical por antonomasia.
Pasado Verde brilló para su público en un formato íntimo y acústico en el Auditorio Calle
Mood Primavera, entonces, será mucho más que una fecha en el calendario: será la oportunidad de ver a una de las bandas más representativas de Mendoza en un escenario masivo, compartiendo espacio con colegas y llevando la bandera de un rock que no se detiene. La primavera empieza con música, y Pasado Verde se asegura de que la estación arranque con fuerza.