17 de septiembre de 2025 - 21:52

Pasado Verde: Una de las bandas mendocinas del momento estará en el escenario del Mood Primavera

El viernes 19 de septiembre, Pasado Verde será una de las bandas centrales de Mood Primavera en el Predio de la Virgen, en Guaymallén. Con casi dos décadas de historia, giras por el país y nueva música en el horizonte, también anunciaron el estreno de su single “Contales vos” en Spotify a fin de mes.

La clásica foto al final de cada presentación, que esta vez será en el escenario de Mood Primavera, en Guaymallén.

La clásica foto al final de cada presentación, que esta vez será en el escenario de Mood Primavera, en Guaymallén.

Foto:

Pasado Verde.

Pasado Verde.

Foto:

Años atrás, Pasado Verde brilló en un formato íntimo y acústico en el Auditorio Calle.

Años atrás, Pasado Verde brilló en un formato íntimo y acústico en el Auditorio Calle.

Foto:

Foto de recuerdo: Pasado Verde alguna vez tocó en la redacción de Los Andes

Foto de recuerdo: Pasado Verde alguna vez tocó en la redacción de Los Andes

Foto:

Los Andes | Carina Bruzzone
Por Carina Bruzzone

Mendoza se prepara para una explosión de música, colores y buena energía. Este viernes 19 de septiembre, a partir de las 15 h, el Predio de la Virgen, en Guaymallén, vibra con Mood Primavera, evento libre y gratuito que reunirá a Gauchito Club, La Skandalosa Tripulación, Spaghetti Western y por supuesto, Pasado Verde.

Leé además

Pasado Verde presenta su quinto disco

La lluvia cambia los festejos de primavera: qué pasará con el recital del predio de la Virgen

Por Redacción Espectáculos
nadie lo puede creer: jimena baron mostro su cambio fisico a 2 meses de ser mama

Nadie lo puede creer: Jimena Barón mostró su cambio físico a 2 meses de ser mamá

Por Redacción Espectáculos

Pero Pasado Verde no viene sólo a llenar el escenario; viene con historia, con giras, con crecimiento constante, y la mochila cargada de nuevas canciones. A fin de mes, uno de sus últimos singles, “Contales vos”, estará disponible en Spotify, y se suma a las nuevas creaciones que los chicos están preparando en vistas de un nuevo disco.

Pasado Verde
Pasado Verde
Pasado Verde

Recorrido, giras y evolución

La banda nació en Mendoza entre 2005 y 2006 y, con el tiempo, logró consolidarse como referente del rock alternativo en Cuyo y el país. Sus integrantes actuales son Exequiel Stocco en voz, guitarra y sintetizadores; Fabricio “Fabri” Potenzone en guitarra; Joaquín Ferreira Nazar en guitarra, samples y coros; Leo Lemoli en batería; y Franco “Rulo” Santillán en bajo y coros. Juntos han tejido un repertorio que mezcla guitarras intensas, climas íntimos, sintetizadores y letras que hablan tanto de lo cotidiano como de paisajes y emociones ligadas a su tierra.

Su discografía marca la evolución de este recorrido: desde Para crecer y olvidar (2009) y Fuimos y seremos (2014), donde comenzaron a perfilar un estilo propio, hasta Fuego y flora (2016), un álbum atravesado por el pulso de la naturaleza y lo local. Ya con Declaración de principios (2020) y La Expedición (2023), se animaron a dar un salto en producción y arreglos, explorando sonidos más ambiciosos y consolidando un sello propio que los distingue en la escena nacional.

Pasado Verde: la banda mendocina tocó en la redacción de Los Andes
Pasado Verde: la banda mendocina tocó en la redacción de Los Andes
Pasado Verde: la banda mendocina tocó en la redacción de Los Andes

Los escenarios también han sido parte central de su crecimiento. En 2023 presentaron La Expedición en el Auditorio Ángel Bustelo con un show multitudinario, mientras que a lo largo de 2024 recorrieron distintas provincias y llegaron incluso a Chile. Este año la apuesta creció todavía más: junto a Spaghetti Western encararon una gira nacional que los llevó por Rosario, Córdoba, San Luis y Buenos Aires, sumando cada vez más seguidores. Además, han compartido cartel con bandas de peso como Babasónicos, El Mató a un Policía Motorizado, La Vela Puerca y Morbo y Mambo, lo que les permitió fortalecer su nombre en la escena.

Embed

El reconocimiento no se limitó al vivo: en Spotify, Pasado Verde se convirtió en una de las bandas mendocinas más escuchadas y mantiene un vínculo cercano con su público a través de plataformas digitales. Esa conexión es la que también alimenta la expectativa por “Contales vos”, el tema que a fin de mes desembarcará en la plataforma musical por antonomasia.

Pasado Verde brilló para su público en un formato íntimo y acústico en el Auditorio Calle
Pasado Verde brilló para su público en un formato íntimo y acústico en el Auditorio Calle
Pasado Verde brilló para su público en un formato íntimo y acústico en el Auditorio Calle

Mood Primavera, entonces, será mucho más que una fecha en el calendario: será la oportunidad de ver a una de las bandas más representativas de Mendoza en un escenario masivo, compartiendo espacio con colegas y llevando la bandera de un rock que no se detiene. La primavera empieza con música, y Pasado Verde se asegura de que la estación arranque con fuerza.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Se conoció el último parte de Thiago Medina, exconcursante de Gran Hermano.

Un pedido desesperado: Camilota habló sobre la salud de su hermano, Thiago Medina

Por Redacción Espectáculos
La nieta de Moria Casán e hija de Sofía Gala que cumplió 15 años.

Emocionaron a todos los presentes: Moria Casán le entregó un premio a su hija, Sofía Gala

Por Redacción Espectáculos
el mal tiempo no apaga los festejos de primavera: que pasara con cada uno de los shows al aire libre

El mal tiempo no apaga los festejos de primavera: qué pasará con cada uno de los shows al aire libre

Por Daniel Arias Fuenzalida
Dos películas de Robert Redford para disfrutar gratis

Dos clásicos de Robert Redford para disfrutar gratis: cómo y dónde se pueden ver

Por Redacción Espectáculos