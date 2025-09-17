La lluvia cambia los festejos de primavera: qué pasará con el recital del predio de la Virgen

La duda flotaba en el aire: ¿qué pasará con Primavera Mood, el evento del día de la primavera previsto para el sábado, en el que aparecen los shows de Spaghetti Western, Pasado Verde, Gauchito Club y La Skandalosa Tripulación?
La presentación con las bandas La Skandalosa, Gauchito Club, Pasado Verde y Spaghetti Western tendrá su festejo central en Guaymallén. Pero hubo un cambio de último momento por los pronósticos de mal tiempo.
Los pronósticos de mal tiempo preocupaban a muchos. Debido a ello, se tomó una drástica decisión.
Así, justamente, por los pronósticos de lluvias para este fin de semana, el evento de rock mendocino de este fin de semana se adelantará un día y mantendrá su lugar: el Predio de la Virgen, en Guaymallén.
Los reportes meteorológicos indican que durante el sábado y domingo el tiempo no acompañará. Por esa razón, el Mood Primavera decidió anticipar su realización: se llevará a cabo el viernes 19 de septiembre en el Predio de la Virgen.
El espectáculo reunirá en un mismo escenario a un seleccionado del presente del rock mendocino, con Gauchito Club, La Skandalosa Tripulación, Pasado Verde y Spaghetti Western. Desde las 15, el público podrá disfrutar de este festival con entrada libre y gratuita.
La organización está a cargo de la Subsecretaría de Cultura —dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE—, la Municipalidad de Guaymallén y la UNCuyo.
El subsecretario de Cultura, Diego Gareca, explicó: “La mayoría de los pronósticos indican que habrá mal tiempo el fin de semana y es por eso que hemos decidido adelantar todo para el viernes 19. Allí vamos a celebrar el Día de la Primavera y del Estudiante de la mejor manera, presentando en un mismo escenario a las mejores bandas de rock que tiene hoy por hoy Mendoza y que son admiradas y requeridas en todo el país y en varios países de América Latina”.
Y agregó: “Este será un momento de celebración del arte mendocino, porque dejará una marca que perdurará en el tiempo”.
El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, también destacó la elección del lugar: “Es muy importante que la Provincia haya pensado en este departamento para hacer el evento central de uno de los días más esperados del año. Por eso vamos a poner a disposición de todos el Predio de la Virgen, que es de fácil acceso y que puede albergar a mucha gente”.
Por su parte, la secretaria de Extensión Universitaria de la UNCuyo, María Celeste Parrino, subrayó: “Desde hace muchos años, desde la UNCuyo apostamos a la música hecha en Mendoza, y que estemos unidos a la organización de este recital nos pone en un lugar de privilegio”.
Además de los conciertos, el predio ofrecerá torneo de videojuegos, torneo de Truco 1vs1, competencia de canciones y de rap en un escenario alternativo, foodtrucks y más propuestas.