17 de septiembre de 2025 - 12:48

Con una famosa cantante, ¿cuándo se estrena la temporada 3 de "Envidiosa" en Netflix?

La nueva entrega de la serie, programada para 2026, tendrá la participación de una conocida figura de la música nacional.

Envidiosa de Netflix y su estreno programado para 2026.

"Envidiosa" de Netflix y su estreno programado para 2026.

Protagonizada por Griselda Siciliani, Netflix confirmó la tercera temporada de “Envidiosay ya se esgrime una fecha de estreno. Con un irónico video, al estilo de la protagonista Victoria Mori, desde la plataforma habían anunciado que la serie estaba en producción.

La revelación llegó acompañada del clip protagonizado por Siciliani, donde —fiel al estilo de la serie— lo cotidiano se mezcla con lo absurdo.

En la escena, su personaje aparece en un estadio rodeada de parejas que se besan apasionadamente mientras ella permanece sola. La incomodidad crece hasta que, en medio de la celebración, levanta un cartel con el mensaje: “Envidiosa 3 en producción. Solo en Netflix”. A casi seis meses de ese video, los fans empezaron a calcular tiempos.

Cuándo se estrena la tercera temporada de "Envidiosa" en Netflix

Aunque aún no hay una fecha oficial de estreno, se confirmó que la tercera temporada comenzará a rodarse en los próximos meses. Según los tiempos habituales de producción, se estima que los nuevos capítulos podrían llegar a la plataforma a principios de 2026.

La noticia disparó la expectativa entre los seguidores de la serie, que ya especulan con los posibles giros que traerá la trama. Además, habrá ajustes en el elenco y la llegada de nuevos personajes que darán frescura a la historia. Entre ellos la cantante Nicki Nicole, su aparición en la serie se filtró cuando subió una imagen con la claqueta de "Envidiosa".

De qué se trata “Envidiosa”

La serie sigue la vida de “Vicky”, una mujer que se enfrenta a la crisis de los 40 luego de que su pareja de muchos años la deje y se case con alguien mucho más joven. Mientras la protagonista ve cómo varias de sus amigas se casan y avanzan en sus vidas sentimentales, crecen en ella sentimientos intensos de envidia y frustración.

En su intento por recomponer su vida amorosa, Vicky se ve involucrada en un triángulo romántico: por un lado está Nicolás (Benjamín Vicuña), su jefe, y por el otro está Matías (Esteban Lamothe), un joven de clase media que trabaja en una rotisería. Sin embargo, hay un tercer personaje que llamó la atención de todos: su psicóloga Fernanda (Lorena Vega) con quien la protagonista tiene unas charlas desopilantes, por su graciosa interacción, aunque en el fondo reflexivas donde analizan sus conductas, particulares, pero comunes a muchas mujeres.

