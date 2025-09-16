16 de septiembre de 2025 - 12:30

La precuela de "Outlander" que lidera en Disney+, ¿tendrá segunda temporada?

La historia sigue la vida y romance de los padres de Claire y Jamie Fraser en dos épocas distintas, pero con un futuro unido.

La esperada serie precuela de "Outlander" llegó a Disney+ con las historias de amor de los padres de Claire y Jamie Fraser. Ambientada en dos épocas distintas y con personajes entrañables, la nueva serie explica los orígenes de los protagonistas. Con gran aceptación entre los fanáticos ya se habla de una segunda temporada.

“Blood of my blood” cuenta con diez capítulos disponibles en la plataforma de streaming. Las Tierras Altas escocesas del siglo XVIII y los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial. Este contexto histórico sirve para explorar los orígenes de los personajes más queridos de la franquicia.

Claire y Jamie Fraser los protagonistas de la serie de Disney+.
Aunque la serie puede verse de manera independiente, los seguidores de "Outlander" encontrarán numerosos guiños y referencias a la historia original, incluyendo los orígenes de personajes clásicos.

En la producción ejecutiva se destacan Matthew B. Roberts, junto a figuras clave del universo Outlander como Ronald D. Moore, Maril Davis y Jim Kohlberg, garantizando la fidelidad al espíritu de la saga original.

Historias de amor que cruzan generaciones

Embed - Outlander: Blood of my Blood | Official Trailer | STARZ

Por un lado, la trama sigue el romance entre Ellen MacKenzie (Harriet Slater) y Brian Fraser (Jamie Roy), padres de Jamie. Por otro, la serie se adentra en el siglo XX con Julia Moriston (Hermione Corfield) y Henry Beauchamp (Jeremy Irvine), quienes serán los futuros padres de Claire.

Dos historias de amor separadas por el tiempo, pero conectadas por un destino común y un fuerte vínculo emocional que atraviesa generaciones.

¿Habrá segunda temporada de la precuela de Outlander?

Antes de que se estrene la última entrega de la saga principal, “Outlander”, la productora de la franquicia inspirada en los libros de Diana Gabaldon confirmó la segunda temporada de la precuela.

Aunque no se sabe fecha de estreno, los fanáticos estiman que el ritmo imita al de la serie original, cada dos o tres años. En 2026 llegará la octava y última parte de la franquicia inicial.

Embed - Outlander | SDCC Teaser | STARZ

