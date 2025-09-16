La precuela de "Outlander" que lidera en Disney+, ¿tendrá segunda temporada?

La historia sigue la vida y romance de los padres de Claire y Jamie Fraser en dos épocas distintas, pero con un futuro unido.

La precuela de "Outlander" que llama la atención en Disney+ y ya se plantea una nueva temporada.

La esperada serie precuela de "Outlander" llegó a Disney+ con las historias de amor de los padres de Claire y Jamie Fraser. Ambientada en dos épocas distintas y con personajes entrañables, la nueva serie explica los orígenes de los protagonistas. Con gran aceptación entre los fanáticos ya se habla de una segunda temporada.

“Blood of my blood” cuenta con diez capítulos disponibles en la plataforma de streaming. Las Tierras Altas escocesas del siglo XVIII y los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial. Este contexto histórico sirve para explorar los orígenes de los personajes más queridos de la franquicia.

Claire y Jamie Fraser los protagonistas de la serie de Disney+. Claire y Jamie Fraser los protagonistas de la serie de Disney+. Aunque la serie puede verse de manera independiente, los seguidores de "Outlander" encontrarán numerosos guiños y referencias a la historia original, incluyendo los orígenes de personajes clásicos.

En la producción ejecutiva se destacan Matthew B. Roberts, junto a figuras clave del universo Outlander como Ronald D. Moore, Maril Davis y Jim Kohlberg, garantizando la fidelidad al espíritu de la saga original.

Historias de amor que cruzan generaciones Embed - Outlander: Blood of my Blood | Official Trailer | STARZ Por un lado, la trama sigue el romance entre Ellen MacKenzie (Harriet Slater) y Brian Fraser (Jamie Roy), padres de Jamie. Por otro, la serie se adentra en el siglo XX con Julia Moriston (Hermione Corfield) y Henry Beauchamp (Jeremy Irvine), quienes serán los futuros padres de Claire.