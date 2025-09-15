Dónde ver las series ganadoras de los premios Emmy 2025

Este domingo se realizó una nueva edición de los Premios Emmy, el premio más importante de la televisión estadounidense. La gala estuvo marcada por sorpresas y récords históricos, como el ganador más joven y el primer hombre afrodescendiente en llevarse una estatuilla.

Las grandes ganadoras de la noche fueron tres géneros bien diferentes y una variedad de plataformas: “The Studio” se llevó 13 estatuillas; “The Penguin”, nueve premios; y “Adolescence” le pisó los talones con ocho.

La 77° edición de los premios dejaron claro que las plataformas de streaming dominan la televisión actual.

HBO Max se destacó con 26 premios , seguida muy de cerca por Netflix con 25 galardones . La gran sorpresa fue Apple TV + que sumó 22 estatuillas y relegó a Disney+ y Amazon Prime Video completaron la lista con seis y cinco premios, respectivamente.

The Studio (Apple TV+)

The Studio es una serie de comedia satírica creada por Seth Rogen. La trama sigue a Matt Remick,interpretado por el creador de la tira, quien es nombrado inesperadamente director de Continental Studios, un estudio cinematográfico en crisis. Con el objetivo de revitalizar la industria y ganar la aprobación de las celebridades, Matt se enfrenta a la constante tensión entre las demandas corporativas y su deseo de producir cine de calidad.

En los Emmy, "The Studio", de AppleTV+, rompió récords al ganar 13 premios, incluyendo Mejor Serie de Comedia y Mejor Actor Principal para Rogen. Además, recibió 23 nominaciones, empatando el récord de más nominaciones para una comedia en una temporada.

The Penguin (HBO Max)

Esta miniserie de crimen y drama, creada por Lauren LeFranc, es un spin-off directo de la película “Batman”, de 2022. Sigue a Oswald “Oz” Cobb, interpretado por Colin Farrell, quien, tras la caída del mafioso Carmine Falcone, busca tomar el control del inframundo criminal de Gotham City. A lo largo de ocho episodios, Oz enfrenta traiciones, luchas de poder y su propio desprecio por el apodo de "El Pingüino", mientras intenta consolidar su imperio y ofrecerle a su madre la vida que siempre le prometió

"The Penguin", de HBO Max, obtuvo un total de 9 premios, destacándose en varias categorías clave: Mejores Efectos Visuales Especiales, Mejor Dirección en una Miniserie y Mejor Villano en una Serie, para Farrell.

Adolescence (Netflix)

El drama británico, “Adolescence”, está centrado Jamie Miller, un niño de 13 años acusado del asesinato de una compañera de clase. La serie explora las repercusiones del suceso en el círculo familiar y el sistema judicial. La trama se enfoca en la investigación para descubrir la verdad, pero sobre todo en el análisis de la fragilidad emocional de los jóvenes, la influencia de las redes sociales y la violencia.

Con ocho estatuillas de los Emmy en categorías principales, la serie de Netflix rompió un récord. En la categoría a Mejor Actor de Reparto se llevó la estatuilla Owen Cooper, quien además superó el hito que Scott Jacoby logró en 1973, y se convirtió a sus 15 años en el actor más joven en recibir un Emmy en alguna categoría de interpretación.

Severance (Apple TV+)

En un mundo distópico, o no tanto, “Severance” cuenta la historia de empleados de Lumon Industries, una compañía que realiza una cirugía llamada "indemnización" para separar los recuerdos laborales de los personales. Los empleados que se someten a este procedimiento tienen dos personalidades distintas: un "innie", que solo existe en el trabajo y no tiene recuerdos personales, y un "outie", que vive fuera de la empresa y desconoce su trabajo.

La serie, también de Apple TV+ como de "The Studio", ganó 8 premios en los Emmy y también marco un hito. Tramell Tillman se consagró como el primer hombre afrodescendiente en recibir el galardón a Mejor Actor de Reparto.

The Pitt (HBO Max)

Un clásico que nunca falla, la serie de médicos “The Pitt”. La trama sigue un turno de 15 horas de un grupo de médicos y personal de salud en un hospital público de Pittsburgh, apodado "The Pitt" la fosa o la zona de urgencias. La serie explora los desafíos reales del personal sanitario, enfrentando crisis personales, escasez de personal, presión institucional y la carga emocional de atender a pacientes. Postula una visión cruda y realista de la sanidad pública actual en Estados Unidos.

"The Pitt" fue coronada como mejor serie dramática, en los Emmy. Además,se llevó cuatro galardones más de los premios a la televisión estadounidense. La serie, protagonizada por Noah Wyle, puede verse en HBO Max

The Traitors (Prime Video)

Es un reality show de misterio y estrategia en el que un grupo de concursantes, conocidos como "fieles", debe descubrir y desterrar a un grupo secreto de "traidores" que están infiltrados en el grupo.

Ganadora de cinco Emmys, se puede ver en Prime Video. Mientras que, en Argentina, circularon rumores de que Telefe haría una versión local del reality.

La serie "Andor" trata sobre la historia de origen de Cassian Andor, un personaje de "Rogue One: una historia de Star Wars”.

Se centra en una banda de rebeldes que se unen para robar los planos de la Estrella de la Muerte. Explora la transformación del personaje de Diego Luna de un ladrón callejero a un héroe rebelde y su papel en la formación de la Alianza Rebelde contra el Imperio Galáctico.

Llegó a los Emmy con 14 nominaciones y se quedó con cinco de ellas, incluida, Mejor dirección para una serie de drama para Janus Metz.

Como toda la saga de “Star Wars”. se puede ver en Disney+.

Incluso, una mendocina recibió una estatuilla en los Premios Emmy de las Artes Creativas, una instancia anterior a la ceremonia central. Se trata de Paula Fajardo.