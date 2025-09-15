15 de septiembre de 2025 - 15:48

¿Crisis en la serie de Harry Potter? Cillian Murphy rompió el silencio sobre su rol como Lord Voldemort

El actor de Oppenheimer aclaró los rumores que lo vinculaban con el papel del villano en la nueva serie de HBO Max.

Cillian Murphy  dijo que no hará al gran villano de Harry Potter.

 Cillian Murphy  dijo que no hará al gran villano de Harry Potter.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La nueva serie de Harry Potter que prepara HBO Max sigue sumando nombres a su elenco, aunque uno de los rumores más comentados acaba de ser desmentido. Cillian Murphy, que había sido señalado como el posible nuevo intérprete de Lord Voldemort, aclaró que no participará en la producción.

Qué dijo Cillian Murphy sobre el papel de Voldemort

El personaje de Voldemort, que en el cine fue interpretado por Ralph Fiennes desde Harry Potter y el cáliz de fuego (2005), todavía no tiene actor confirmado. Aunque Murphy había recibido incluso el visto bueno público de Fiennes, en el podcast Happy Sad Confused descartó estar vinculado al proyecto: “No, mis hijos me lo muestran de vez en cuando, pero no, no sé nada de eso. Además, es muy difícil seguir lo que hace Ralph Fiennes. Es una auténtica leyenda de la actuación. Así que, mucha suerte a quien le toque”.

Por ahora, no está claro si Murphy nunca fue considerado o si prefiere jugar al misterio. Mientras tanto, el actor tiene otros proyectos en camino: pronto lo veremos en el drama de Netflix Steve, y volverá a su papel de Tommy Shelby en la película derivada de "Peaky Blinders" titulada "The Immortal Man" (El hombre inmortal), prevista para inicios de 2026.

Ambientada en el caos de la Segunda Guerra Mundial, la producción contará con la dirección del veterano Tom Harper y el guion firmado por el creador de la serie, Steven Knight.

