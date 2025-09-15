¿Crisis en la serie de Harry Potter? Cillian Murphy rompió el silencio sobre su rol como Lord Voldemort

El actor de Oppenheimer aclaró los rumores que lo vinculaban con el papel del villano en la nueva serie de HBO Max.

La nueva serie de Harry Potter que prepara HBO Max sigue sumando nombres a su elenco, aunque uno de los rumores más comentados acaba de ser desmentido. Cillian Murphy, que había sido señalado como el posible nuevo intérprete de Lord Voldemort, aclaró que no participará en la producción.

La serie televisiva cubrirá un libro por temporada y ya tiene varios roles principales confirmados: John Lithgow será el profesor Albus Dumbledore, Nick Frost interpretará a Rubeus Hagrid y Paapa Essiedu dará vida a Severus Snape. Entre los protagonistas jóvenes estarán Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley. El estreno está previsto para 2027.

HBO-Harry-Potter-serie-www.culturageek.com_.ar_ Qué dijo Cillian Murphy sobre el papel de Voldemort El personaje de Voldemort, que en el cine fue interpretado por Ralph Fiennes desde Harry Potter y el cáliz de fuego (2005), todavía no tiene actor confirmado. Aunque Murphy había recibido incluso el visto bueno público de Fiennes, en el podcast Happy Sad Confused descartó estar vinculado al proyecto: “No, mis hijos me lo muestran de vez en cuando, pero no, no sé nada de eso. Además, es muy difícil seguir lo que hace Ralph Fiennes. Es una auténtica leyenda de la actuación. Así que, mucha suerte a quien le toque”.

Por ahora, no está claro si Murphy nunca fue considerado o si prefiere jugar al misterio. Mientras tanto, el actor tiene otros proyectos en camino: pronto lo veremos en el drama de Netflix Steve, y volverá a su papel de Tommy Shelby en la película derivada de "Peaky Blinders" titulada "The Immortal Man" (El hombre inmortal), prevista para inicios de 2026.