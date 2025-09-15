Qué dice el último parte médico de Thiago Medina tras el accidente en moto

El ex Gran Hermano continúa internado en terapia intensiva y en las últimas horas compartieron el parte médico oficial en el que detallan su evolución.

Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, sigue internado en terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega luego del grave accidente en moto que sufrió días atrás en el partido de Moreno. Su estado continúa siendo delicado y los médicos mantienen el pronóstico reservado.

El centro de salud difundió un comunicado oficial este lunes 15 de septiembre en el que actualizó la situación del joven de 22 años, que permanece bajo estricto control clínico. “El paciente Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica”, informó el parte difundido este mediodía.

Thiago Medina continúa en terapia intensiva En ese mismo escrito se detalló que el estado general muestra algunas señales alentadoras. “Se encuentra estable, sin fiebre, con disminución de la medicación suministrada y con pronóstico reservado. En el transcurso del día se le realizará una evaluación interdisciplinaria para evaluar el estado de las fracturas costales”, indicaron los profesionales.

Thiago ingresó al hospital tras ser derivado de urgencia con múltiples lesiones. Presentó fracturas en varias costillas y en la clavícula, además de perforaciones en órganos vitales. Para estabilizarlo, los médicos tuvieron que intervenir de inmediato y extirparle el bazo. Desde entonces, permanece bajo observación en terapia intensiva.

Thiago Medina El dibujo de las hijas de Thiago Medina. Piden cadena de oración por el ex Gran Hermano La familia del joven se encuentra acompañándolo en todo momento y espera con expectativa el nuevo parte médico que el hospital anunció para las 18. Su hermana, Camila, ya había manifestado públicamente la importancia de sostener una cadena de oración por la salud de Thiago y pidió respeto en este momento tan delicado.