"Le extirparon el bazo": cuál es el estado de salud de Thiago Medina tras el accidente

Un parte médico oficial confirma que el exparticipante de Gran Hermano se encuentra en “estado reservado” tras ingresar de urgencia a Terapia Intensiva.

El ex Gran Hermano sufrió un accidente y su estado es delicado.

Daniela Celis, expareja y madre de sus hijas mellizas, explicó en sus redes sociales que Thiago debió ser operado y que su situación es "estable". Sin embargo, también detalló que el joven “presenta lesiones en la región torácica y le extirparon el bazo”. Por su parte, su ex cuñada Camila Medina, afirmó que Thiago “salió de la operación hace unas horas y sigue en terapia intensiva completamente sedado”.

mensaje en redes

A través de sus redes sociales, Daniela Celis ha mantenido a sus seguidores informados sobre la evolución de Thiago. La joven pidió una “cadena de oraciones y luz” para el joven y añadió: “Seguimos esperando parte médico actualizado, está delicado y esperando que evolucione hora tras hora. Apreciamos el respeto por la familia en este momento delicado, toda la luz es bien recibida, gracias”.

Último parte médico

Según el informe por parte de los profesionales Thiago continúa en “estado reservado" y que aún cuenta con asistencia respiratoria. El parte fue emitido por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires cerca de las 12 del mediodía de este sábado.

El informe indicó: “Ingresó en nuestro hospital el paciente Thiago Medina, trasladado por el sistema de emergencias médicas, luego de haber sufrido un siniestro vial en la localidad de Francisco Álvarez en Moreno”.

“El paciente ingresó en estado crítico y fue derivado de manera inmediata a quirófano donde se le realizaron intervenciones de urgencia. Posteriormente, fue trasladado a la Unidad de Terapia Intensiva en estado reservado”, continuó el escrito.

“Autoridades hospitalarias y servicios involucrados en su atención se encuentran en contacto con sus familiares para transmitir la evolución clínica”, concluyó el documento que terminó por oficializar con la información otorgada previamente por Daniela Celis en redes sociales quien ndicó que al joven le extirparon el bazo y tendría un pulmón comprometido.

Los detalles del accidente

El siniestro ocurrió anoche cuando la motocicleta, conducida por el joven, impactó contra un Chevrolet Corsa en la Ruta 7. El hombre que manejaba el vehículo fue imputado por lesiones culposas.

Según se conoció en las últimas horas, para reponer el banco hospitalario, se solicitan 25 dadores de sangre para la atención del paciente.

