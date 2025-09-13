Fans de Lily Collins se alarman por su "extrema" delgadez

La actriz de 36 años, protagonista de Emily in Paris, apareció en el desfile luciendo un conjunto blanco de Calvin Klein, y muchos fans expresaron su preocupación por su "extrema" delgadez, recordando que en su adolescencia Lily Collins atravesó un trastorno alimenticio.
En las imágenes difundidas en redes sociales, Collins se mostró con un dos piezas blanco con lentejuelas que dejaba ver su abdomen. Su apariencia encendió las alarmas de varios seguidores, quienes hablaron de una delgadez “extrema” y revivieron el recuerdo de cuando la actriz confesó haber sufrido un trastorno de la conducta alimentaria durante su juventud.
La preocupación creció debido a que, en el pasado, la intérprete compartió públicamente que atravesó un trastorno alimenticio antes de alcanzar la fama mundial con la exitosa producción de Netflix. Collins contó que logró superar esa etapa impulsada por su sueño de formar una familia.
El año pasado, la actriz cumplió ese anhelo y se convirtió en madre por gestación subrogada junto a su esposo, el cineasta Charlie McDowell. La noticia fue celebrada por sus seguidores, que ahora manifiestan su inquietud por el aspecto físico que mostró en la Semana de la Moda de Nueva York.
Próximo estreno de Emily in Paris
Mientras tanto, Collins continúa con su agenda profesional. El próximo diciembre está previsto el estreno de la quinta temporada de Emily in Paris, la serie que narra la vida de una joven publicista estadounidense que se muda a París y vive entre desafíos laborales y romances. En esta nueva entrega, el personaje afrontará la posibilidad de mudarse a Italia, lo que promete nuevos giros en la historia.