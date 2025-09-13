Leandro Paredes fue a ver la obra Rocky junto a su esposa luego de los rumores de infidelidad

Leandro Paredes y Camila Galante en los últimos días se encontraban en el centro de un escándalo mediático tras las e speculaciones de infidelidad por sobre un supuesto vínculo del jugador con Evangelina Anderson . El futbolista de Boca Juniors y campeón del mundo fue señalado como el “amante casado” de la modelo, quien recientemente se había separado de Martín Demichelis.

Ante la repercusión de los rumores, Camila Galante fue tajante y desmintió las versiones, asegurando que su pareja y Evangelina Anderson ni siquiera se conocen. En una entrevista, la esposa del jugador reveló que se enteraron de la situación a través de los medios, ya que el propio Paredes le mostró una de las noticias que circulaban.

Días después de que la polémica se instalara en los medios, la pareja decidió mostrarse unida y asistió al teatro para disfrutar de la obra “Rocky” de Nicolás Vázquez. Con esta salida pública, el matrimonio dejó atrás los trascendidos y demostró que su vínculo sigue tan firme como siempre.

El propio Vázquez compartió un video para agradecer la presencia del futbolista y destacó: “Gracias por tu cariño y generosidad. Una vez más viniste a vernos a un espectáculo, y encima viniste en familia. Tenía muchas ganas de que veas Rocky. Sos un campeón, un crack. Te quiero y admiro”.

Además de disfrutar del espectáculo, Paredes compartió varias imágenes en sus redes sociales, saludando a los actores y fotografiándose con el protagonista de la obra, quien incluso lo invitó a subir al escenario.

paredes en obra rocky Imágenes que compartió Leandro Paredes en sus redes sociales junto a su esposa Camila Galante.

Con esta aparición pública, Paredes y Galante pusieron un punto final a la polémica, enviando un claro mensaje de que su relación es sólida y feliz.

La visita de otro campeón del mundo

Lionel Messi, que se encuentra en el país para la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, aprovechó su estadía para visitar la obra de teatro de su amigo, el actor Nicolás Vázquez. La presencia del diez, causó un gran revuelo en el Teatro Lola Membrives.

Al finalizar la función, la gente lo ovacionó al grito de “dale campeón”, a lo que el 10 respondió calificando la obra como “espectacular” y saludando a los presentes.