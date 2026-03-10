Así fue el explosivo debut de Guido Kaczka en "Es mi Sueño"

Este lunes por la noche, el conductor arrancó con el nuevo ciclo en la pantalla de El Trece y tuvo altos picos de rating.

Guido Kaczka debutó en Es mi Sueño, en la pantalla de El Trece.

Guido Kaczka finalmente volvió a la pantalla de El Trece con Es mi Sueño, un ciclo de talentos renovado que atrapó a la audiencia desde el primer momento. El programa arrancó pasadas las 21:00 horas y cuenta con la participación de Abel Pintos, La Mona Jiménez, Jimena Barón y Joaquín Levinton.

En la previa del debut, el conductor dejó en claro que "la verdad es que estoy chocho con el programa, con lo bien que está. Puedo decir que van a ver algo muy, muy bueno que les va a gustar".

Embed - ¡Así arrancó "Es mi sueño"! Guido Kaczka explicó las reglas del nuevo show musical de eltrece Finalmente, la noche llegó y Guido arrancó muy feliz el programa: "Comienza este concurso, este sueño. Miles de personas en todo el país tratando de estar acá, solo unos cientos llegaron a este escenario y hay 8 que van a ser los grandes finalistas".

El rating de Es mi Sueño fue muy positivo, ya que a las 21:40 se posicionó como el segundo programa más visto, alcanzando un total de 7 puntos de audiencia. El piso que le dejó Telenoche fue de 4,9 puntos y Guido lo mejoró de gran manera.

Guido Kaczka Guido Kaczka debutó en Es mi Sueño, en la pantalla de El Trece. web Cómo le fue en rating al nuevo programa de Guido Kaczka El programa de El Trece compite contra MasterChef Celebrity y a las 21:52 el ciclo de Wanda Nara lideró de forma contundente con un total de 12 puntos, mientras que Guido bajó a 6,4 puntos de rating. A las 21:55, Es mi sueño continuaba en el canal del solcito con 6.9 puntos de rating. En Telefe, MasterChef Celebrity con Wanda Nara obtenía 13.2 puntos.