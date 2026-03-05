Se confirmó cuándo y cómo será la gran final de MasterChef Celebrity

Las autoridades de Telefe se habrían hecho eco de las quejas hacia el reality y definieron la fecha de la final.

MasterChef Celebrity está llegando a su fin y se supo la fecha.

La llegada de Gran Hermano "Generación Dorada" afectó la dinámica de "MasterChef Celebrity", ya que Telefe le encomendó al certamen de cocina dejarle un piso estable de rating al reality conducido por Santiago del Moro. Para estirar su estadía en la pantalla, las autoridades del canal comenzaron a recortar los episodios del formato por la mitad, lo que despertó fuertes críticas y cuestionamientos.

Según informó La Pavada de Diario Crónica, más allá de las críticas en redes porque los capítulos del programa culinario son muy cortos, el reality de Wanda Nara y el jurado más caro de la televisión argentina empieza en avance rápido a partir del lunes 9. Ahí se aproximará la final real de los dos participantes; el ganador/a se lleva 50 millones de pesos y el subcampeón, electrodoméstico de la casa auspiciante. Un premio consuelo.

MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity está llegando a su fin y se supo la fecha. web Actualmente, el certamen de cocina cuenta con 10 participantes en sus filas: Evangelina Anderson, Ian Lucas, Maxi López, Turco Husaín, Cachete Sierra, Emilia Attias, Marixa Balli, La Joaqui y Chino Leunis. Todos buscan asegurarse un lugar en la gran final, mientras la tensión crece tanto en el estudio como en las redes sociales, donde los seguidores no paran de debatir cada gala.

De acuerdo con la cuenta de X (antes Twitter) "Teleavisador", esta semana tendría que haber sido la final de "MasterChef Celebrity". Con los recortes de los programas por la mitad, la final "recién se vería al aire entre el lunes 23 y el martes 24 de marzo".