El fenómeno del cuarteto llega a Mendoza: La Konga promete una noche histórica en Guaymallén

Mendoza se prepara para recibir una dosis de pura energía cordobesa. Este viernes 6 de marzo, el predio de Cachengueo (Acceso Este 5521, Guaymallén) será el epicentro de una de las citas más esperadas del año: el regreso de La Konga .

A partir de las 21:00, el trío compuesto por Pablo Tamagnini , Nelson Aguirre y Diego Granadé subirá al escenario para ratificar por qué son el grupo de cuarteto más escuchado del país.

Con más de 20 años de trayectoria, la historia de La Konga es un ejemplo de evolución constante. Nacidos en Villa Dolores, Córdoba, en 2003, la banda logró romper los límites del género. Lo que comenzó con el exitazo regional de su tema La Cabaña se transformó, dos décadas después, en un fenómeno global que llenó el estadio de Vélez Sarsfield y realizó giras multitudinarias por Europa y Latinoamérica.

Su música es una fusión perfecta: mantienen el ritmo bailable del cuarteto tradicional pero incorporan arreglos modernos, vientos potentes y una estética pop que refrescó el género.

Embed - La Konga - La Cabaña (DVD en Vivo 2014)

La alternancia de sus tres voces principales permite un repertorio dinámico que va desde la euforia festiva hasta las baladas románticas versionadas al "tunga-tunga".

Una cita imperdible

Para el show de este viernes, se espera que el grupo repase hits que ya son himnos populares, como Universo paralelo, Te mentiría y Ya no vuelvas.

Embed - La Konga, Nahuel Pennisi - UNIVERSO PARALELO (Video Oficial)

La llegada a Guaymallén se da en un momento de plenitud para los artistas, quienes han sabido conquistar tanto las listas de reproducción de las plataformas digitales como el calor del público en vivo.

La Konga, como se sabe, hace sólo música, sino que es una garantía de baile.

Mendoza tiene la oportunidad de vivir de cerca el magnetismo de los cordobeses en una noche que promete ritmo, emoción y un despliegue técnico a la altura de las mejores producciones nacionales.