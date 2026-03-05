5 de marzo de 2026 - 11:18

El fenómeno del cuarteto llega a Mendoza: La Konga promete una noche histórica en Guaymallén

La banda del momento aterriza este viernes 6 de marzo en el escenario de Cachengueo con su arsenal de éxitos y la energía que los consagró a nivel internacional.

La Konga

La Konga

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Mendoza se prepara para recibir una dosis de pura energía cordobesa. Este viernes 6 de marzo, el predio de Cachengueo (Acceso Este 5521, Guaymallén) será el epicentro de una de las citas más esperadas del año: el regreso de La Konga.

Leé además

La China Suárez y Mauro Icardi se casarían este año, en Italia. 

Se filtró el lugar en el que se quieren casar la China Suárez y Mauro Icardi

Por Agustín Zamora
Otra vez de vuelta al escándalo: arrestaron a Britney Spears por manejar ebria

Arrestaron a Britney Spears: el nuevo escándalo que recuerda sus peores momentos

Por Redacción Espectáculos

A partir de las 21:00, el trío compuesto por Pablo Tamagnini, Nelson Aguirre y Diego Granadé subirá al escenario para ratificar por qué son el grupo de cuarteto más escuchado del país.

La Konga: de Villa Dolores al mundo

Con más de 20 años de trayectoria, la historia de La Konga es un ejemplo de evolución constante. Nacidos en Villa Dolores, Córdoba, en 2003, la banda logró romper los límites del género. Lo que comenzó con el exitazo regional de su tema La Cabaña se transformó, dos décadas después, en un fenómeno global que llenó el estadio de Vélez Sarsfield y realizó giras multitudinarias por Europa y Latinoamérica.

Embed - La Konga - La Cabaña (DVD en Vivo 2014)

Su música es una fusión perfecta: mantienen el ritmo bailable del cuarteto tradicional pero incorporan arreglos modernos, vientos potentes y una estética pop que refrescó el género.

La alternancia de sus tres voces principales permite un repertorio dinámico que va desde la euforia festiva hasta las baladas románticas versionadas al "tunga-tunga".

Una cita imperdible

Para el show de este viernes, se espera que el grupo repase hits que ya son himnos populares, como Universo paralelo, Te mentiría y Ya no vuelvas.

Embed - La Konga, Nahuel Pennisi - UNIVERSO PARALELO (Video Oficial)

La llegada a Guaymallén se da en un momento de plenitud para los artistas, quienes han sabido conquistar tanto las listas de reproducción de las plataformas digitales como el calor del público en vivo.

La Konga, como se sabe, hace sólo música, sino que es una garantía de baile.

Mendoza tiene la oportunidad de vivir de cerca el magnetismo de los cordobeses en una noche que promete ritmo, emoción y un despliegue técnico a la altura de las mejores producciones nacionales.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

acusan a andrea del boca de tener guionada su estadia en gran hermano y habria pruebas

Acusan a Andrea del Boca de tener guionada su estadía en Gran Hermano y habría pruebas

Por Redacción Espectáculos
El hijo de Luli Fernández y Mariano Cúneo Libarona cumplirá 7 años.

Así se ve actualmente Indalecio, el hijo de Luli Fernández y Cristián Cúneo Libarona

Por Agustín Zamora
MasterChef Celebrity está llegando a su fin y se supo la fecha.

Se confirmó cuándo y cómo será la gran final de MasterChef Celebrity

Por Agustín Zamora
El actor habló del ingreso de Andrea del Boca a Gran Hermano.

Gabriel Corrado habló de la participación de Andrea del Boca en Gran Hermano: qué dijo

Por Agustín Zamora