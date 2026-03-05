5 de marzo de 2026 - 12:05

Se filtró el lugar en el que se quieren casar la China Suárez y Mauro Icardi

El futbolista quedará legalmente divorciado de Wanda Nara la próxima semana y la nueva boda ya estaría programada.

La China Suárez y Mauro Icardi se casarían este año, en Italia.&nbsp;

La China Suárez y Mauro Icardi se casarían este año, en Italia. 

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Leé además

Se conoció un nueva foto de Morena Rial desde la cárcel.

Se conoció una nueva foto de Morena Rial en la cárcel y paralizó a todos: cómo luce actualmente

Por Agustín Zamora
La nefasta frase de Diego Brancatelli sobre Nahuel Gallo: Después de ver cómo está la Argentina...

La nefasta frase de Diego Brancatelli sobre Nahuel Gallo: "Después de ver cómo está la Argentina..."

Por Redacción Política
China Suárez
La China Suárez y Mauro Icardi se casarían este año, en Italia.

La China Suárez y Mauro Icardi se casarían este año, en Italia.

Según explicó Méndez, la pareja ya tendría en mente dar el siguiente paso y hasta habría una fecha tentativa para la boda, que es una de las más esperadas en el mundo del espectáculo.

China Suárez y Mauro Icardi se casan: revelaron en qué país y cuándo sería la boda

Tengo la fecha de cuándo se casarían Mauro Icardi y la China. Se casarían entre octubre y diciembre de este año, en Italia”, reveló el periodista en el programa conducido por Moria Casán. De confirmarse esta información, la también cantante y el futbolista celebrarían su casamiento en Europa - el primero de la ex Casi Ángeles- y antes de fin de este año.

Wanda Nara
Wanda Nara y Martín Migueles pueden llegar a casarse en Italia.

Wanda Nara y Martín Migueles pueden llegar a casarse en Italia.

En ese marco, el 4 de marzo, Martín Migueles le propuso casamiento a Wanda Nara también en Italia, por lo que el divorcio le abre la puerta a la empresaria de poder volver al altar vestida de blanco.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Otra vez de vuelta al escándalo: arrestaron a Britney Spears por manejar ebria

Arrestaron a Britney Spears: el nuevo escándalo que recuerda sus peores momentos

Por Redacción Espectáculos
La Konga

El fenómeno del cuarteto llega a Mendoza: La Konga promete una noche histórica en Guaymallén

Por Redacción Espectáculos
acusan a andrea del boca de tener guionada su estadia en gran hermano y habria pruebas

Acusan a Andrea del Boca de tener guionada su estadía en Gran Hermano y habría pruebas

Por Redacción Espectáculos
El hijo de Luli Fernández y Mariano Cúneo Libarona cumplirá 7 años.

Así se ve actualmente Indalecio, el hijo de Luli Fernández y Cristián Cúneo Libarona

Por Agustín Zamora