Se filtró el lugar en el que se quieren casar la China Suárez y Mauro Icardi

Según explicó Méndez, la pareja ya tendría en mente dar el siguiente paso y hasta habría una fecha tentativa para la boda, que es una de las más esperadas en el mundo del espectáculo.
China Suárez y Mauro Icardi se casan: revelaron en qué país y cuándo sería la boda
“Tengo la fecha de cuándo se casarían Mauro Icardi y la China. Se casarían entre octubre y diciembre de este año, en Italia”, reveló el periodista en el programa conducido por Moria Casán. De confirmarse esta información, la también cantante y el futbolista celebrarían su casamiento en Europa - el primero de la ex Casi Ángeles- y antes de fin de este año.
En ese marco, el 4 de marzo, Martín Migueles le propuso casamiento a Wanda Nara también en Italia, por lo que el divorcio le abre la puerta a la empresaria de poder volver al altar vestida de blanco.