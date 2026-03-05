Se filtró el lugar en el que se quieren casar la China Suárez y Mauro Icardi

El futbolista quedará legalmente divorciado de Wanda Nara la próxima semana y la nueva boda ya estaría programada.

La China Suárez y Mauro Icardi se casarían este año, en Italia.

En medio de las constantes novedades sobre la vida sentimental de Mauro Icardi, Wanda Nara y la China Suárez, el periodista Gustavo Méndez sorprendió al revelar detalles sobre el futuro amoroso de la actriz y el futbolista, que está a pocos días de lograr el divorcio de la conductora.

Al aire de La Mañana con Moria, el panelista, quien además es cercano a Eugenia, aseguró que el delantero del Galatasaray quedará legalmente divorciado de Wanda Nara la próxima semana, lo que le permitirá volver a contraer matrimonio.

China Suárez La China Suárez y Mauro Icardi se casarían este año, en Italia. web Según explicó Méndez, la pareja ya tendría en mente dar el siguiente paso y hasta habría una fecha tentativa para la boda, que es una de las más esperadas en el mundo del espectáculo.

China Suárez y Mauro Icardi se casan: revelaron en qué país y cuándo sería la boda “Tengo la fecha de cuándo se casarían Mauro Icardi y la China. Se casarían entre octubre y diciembre de este año, en Italia”, reveló el periodista en el programa conducido por Moria Casán. De confirmarse esta información, la también cantante y el futbolista celebrarían su casamiento en Europa - el primero de la ex Casi Ángeles- y antes de fin de este año.