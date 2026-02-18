18 de febrero de 2026 - 09:28

Quién es la joven que hace las escenas que no quiere hacer la China Suárez

Florencia Facch fue señalada como la doble oficial de la China Suárez en futuras ficciones, y su parecido con la actriz es impactante.

Se supo quién es la doble de la China Suárez para hacer escenas que ella no quiere.

Se supo quién es la doble de la China Suárez para hacer escenas que ella no quiere.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

En las últimas horas, el periodista Nahuel Saa sorprendió al revelar que ya estaría definida la doble de la China Suárez para futuras producciones audiovisualees. La elegida es Florencia Facch, una joven que se volvió viral por su increíble parecido con la actriz de En el barro

Leé además

Gabriel Basso como Peter Sutherland en El agente nocturno, el nuevo éxito de Netflix.

Netflix pone fecha al estreno de la temporada 3 de una serie que tuvo más de 98 ​​millones de visualizaciones

Por Redacción Espectáculos
yanina latorre confirmo que le fue infiel a diego latorre y pidio disculpas: no me porte bien

Yanina Latorre confirmó que le fue infiel a Diego Latorre y pidió disculpas: "No me porté bien"

Por Redacción Espectáculos

Según la información difundida, Florencia sería convocada para reemplazar a la ex Casi Ángeles en aquellas escenas que requieran una doble. “Es increíble cómo se asemeja”, destacó La Criti en su publicación de X, mostrando fotos del perfil de la joven.

China Suárez
Se supo quién es la doble de la China Suárez para hacer escenas que ella no quiere.

Se supo quién es la doble de la China Suárez para hacer escenas que ella no quiere.

Florencia Facch es la elegida para ser doble de la China Suarez en la escenas que se requiera para series. Flor se sometió a varias intervenciones para lograr el parecido con la actriz”, contó.

En su perfil de Instagram, red social en la que tiene más de 11 mil seguidores, Facch se define en su biografía como “Acuario Girl”.

China Suárez
Se supo quién es la doble de la China Suárez para hacer escenas que ella no quiere.

Se supo quién es la doble de la China Suárez para hacer escenas que ella no quiere.

Con La China Suárez, quiénes son las nuevas protagonistas de En el barro 2

El spin-off de "El Marginal" llegó a Netflix con más historias y personajes que prometen cambiar toda la dinámica dentro de "La Quebrada".

La nueva entrega arranca con Gladys, "La Borges", fuera del penal, dedicada a la crianza de su nieto.Sin embargo, la falta de alternativas laborales la empuja nuevamente al delito y termina regresando a La Quebrada con una nueva condena.

Embed - En el barro: Temporada 2 | Tráiler oficial | Netflix

En los primeros capítulos se ven nuevas caras de personajes que son claves para entender la trama:

Verónica Llinás es “La Gringa Casares”. Es la mujer que ahora concentra el poder absoluto dentro de la cárcel.

La China Suárez es “Nicole García”, una extrabajadora sexual que mantiene una relación sentimental con La Gringa.

Julieta Ortega es “Helena”, una interna distinta a las demás, dado que vive en el pabellón junto a su hijo Vito, lo que ya la convierte en un caso particular dentro del sistema penitenciario.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Se acercan los Oscars 2026: conocé donde ver las películas nominadas.

Oscar 2026: dónde ver las películas nominadas en Argentina

Por Redacción Espectáculos
Alex Caniggia no será parte de Gran Hermano: Generación Dorada.

Alex Caniggia mandó al frente a Telefe y reveló por qué no será parte de Gran Hermano

Por Agustín Zamora
Bad Bunny debutó en el estado River con una audiencia de más de 70 mil personas.

Bad Bunny dejó la Argentina tras agotar tres River: un fuerte operativo de seguridad para dejar el país

Por Redacción Espectáculos
Pablo Echarri sorprendido por los cuadernos K: “Fue un impacto muy fuerte”

Pablo Echarri defendió a Luciano Castro en medio del escándalo y fue al cruce con Fernanda Iglesias

Por Redacción Espectáculos