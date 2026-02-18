Quién es la joven que hace las escenas que no quiere hacer la China Suárez

Florencia Facch fue señalada como la doble oficial de la China Suárez en futuras ficciones, y su parecido con la actriz es impactante.

En las últimas horas, el periodista Nahuel Saa sorprendió al revelar que ya estaría definida la doble de la China Suárez para futuras producciones audiovisualees. La elegida es Florencia Facch, una joven que se volvió viral por su increíble parecido con la actriz de En el barro

Según la información difundida, Florencia sería convocada para reemplazar a la ex Casi Ángeles en aquellas escenas que requieran una doble. “Es increíble cómo se asemeja”, destacó La Criti en su publicación de X, mostrando fotos del perfil de la joven.

"Florencia Facch es la elegida para ser doble de la China Suarez en la escenas que se requiera para series. Flor se sometió a varias intervenciones para lograr el parecido con la actriz", contó.

En su perfil de Instagram, red social en la que tiene más de 11 mil seguidores, Facch se define en su biografía como “Acuario Girl”.

Con La China Suárez, quiénes son las nuevas protagonistas de En el barro 2 El spin-off de "El Marginal" llegó a Netflix con más historias y personajes que prometen cambiar toda la dinámica dentro de "La Quebrada".