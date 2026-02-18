18 de febrero de 2026 - 14:34

Silvina Luna: qué se sabe de la serie documental que relatará sus últimos meses de vida y se estrena este año

Se conocieron detalles de la serie de Silvina Luna, que contará con testimonios inéditos de su entorno y de su propia vivencia personal.

image
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El anuncio de una docuserie dedicada a la vida de Silvina Luna generó una fuerte repercusión incluso antes de su estreno. El interés se centra, principalmente, en la inclusión de material inédito registrado por la propia actriz durante los meses previos a su fallecimiento.

Leé además

Silvina Luna.

El enojo de Gustavo Conti por la versión de que Silvina Luna y Diego Maradona tuvieron un romance

Por Redacción Espectáculos
no se podía hacer en vida:  los resultados de la autopsia de Silvina Luna confirman la relación de su muerte con Lotocki. 

Muerte de Silvina Luna: Burlando confirmó que la causa se debió al metacrilato que le aplicó Aníbal Lotocki

Por Redacción Espectáculos

En "Sálvese quien pueda", el ciclo que se emite por América TV, adelantaron que la producción reunirá relatos exclusivos y aspectos desconocidos de su historia, con imágenes especialmente sensibles que exponen momentos de su vida privada y prometen una mirada profunda e íntima.

Qué se sabe de la serie

Durante el programa, la periodista Pía Shaw brindó detalles sobre el enfoque de la docuserie y remarcó que se trata de un proyecto que respeta una voluntad expresa de la actriz. “Era el deseo de Silvina Luna en vida y por supuesto que quedó mucho material. Tuve la oportunidad de poder leer, además, acá lo tengo en mis manos, todo el trabajo que hizo el cuerpo médico forense. Si vos supieras los últimos diez años de Silvina lo que fueron. También se va a ver en esta docu donde hablan periodistas, el fiscal de la causa y Fernando Burlando. Es una docuserie donde la vas a ver con el material que ella dejó grabado, que quería que se vea, con amigos. También hay testimonios de pacientes”, explicó.

image

Uno de los aspectos más sensibles de la producción está vinculado con la decisión personal de Luna de dejar mensajes grabados para ser difundidos tras su muerte, un material que hasta ahora permanecía inédito. “Nadie vio ese material, se está terminando la postproducción. Por supuesto que muchos de los que forman parte firmaron un contrato y no pueden contar demasiados detalles, pero van a escucharlo a Ezequiel Luna, su hermano, hablando por primera vez”, adelantó Shaw.

La participación de personas cercanas a la actriz tendrá un rol central en el relato. En ese marco, Shaw consultó a Ximena Capristo, amiga de Luna y panelista del ciclo, sobre su intervención en la docuserie. “Yo firmé un documento donde podían pasar mi imagen. En realidad, la parte que van a pasar mía es cuando estamos dentro de la casa de Gran Hermano en el 2001. Cuando nos conocimos. Obviamente, para mí fue muy importante. La extraño mucho al día de hoy. Obviamente, la recuerdo todos los días. Va a ser muy fuerte cuando veamos esto”, expresó.

image

Respecto del armado general, se indicó que será una producción extensa, pensada en varios episodios. “Va a llevar tiempo, van a ser varios capítulos con voces muy fuertes que van a escuchar, pero sobre todo se la verá a ella. Año tras año, esta mujer conoció más guardias de hospitales que todos nosotros juntos”, señalaron, al subrayar que la docuserie buscará reconstruir su historia desde una perspectiva íntima.

Por su parte, el abogado Fernando Burlando, figura clave en el abordaje judicial del caso, se refirió al sentido profundo del proyecto. “Cumple la verdadera misión que ella quería concretar. Creo que deja un mensaje realmente bueno, productivo, que nos suma a todos como sociedad”, aseguró.

En cuanto al contenido, explicó que el material inédito se mantiene bajo estricta reserva debido a la participación de personas del entorno íntimo de la actriz, quienes firmaron acuerdos de confidencialidad. El estreno está previsto entre julio y agosto de este año, en coincidencia con el tercer aniversario de la muerte de Luna, y se perfila como un homenaje tan conmovedor como revelador.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Silvina Luna tendrá una serie sobre las diferentes etapas de su vida.

Se conocieron las primeras imágenes de la serie biográfica de Silvina Luna

Por Agustín Zamora
Silvina Luna sería encarnada por Sandy Campal en la serie sobre su vida.

Quién es Sandy Campal, la actriz que dará vida a Silvina Luna en su serie biográfica

Por Agustín Zamora
Caso Silvina Luna: buscan esclarecer tratamientos y controles médicos previos.

Caso Silvina Luna: la Justicia analizará nuevos aspectos médicos en la causa contra Aníbal Lotocki

Por Redacción Sociedad
el radioteatro llega a mendoza: el club bredeston carpena abrira sede y lanzara talleres intensivos

El radioteatro llega a Mendoza: el Club Bredeston Cárpena abrirá sede y lanzará talleres intensivos

Por Redacción