Silvina Luna: qué se sabe de la serie documental que relatará sus últimos meses de vida y se estrena este año

Se conocieron detalles de la serie de Silvina Luna, que contará con testimonios inéditos de su entorno y de su propia vivencia personal.

El anuncio de una docuserie dedicada a la vida de Silvina Luna generó una fuerte repercusión incluso antes de su estreno. El interés se centra, principalmente, en la inclusión de material inédito registrado por la propia actriz durante los meses previos a su fallecimiento.

En "Sálvese quien pueda", el ciclo que se emite por América TV, adelantaron que la producción reunirá relatos exclusivos y aspectos desconocidos de su historia, con imágenes especialmente sensibles que exponen momentos de su vida privada y prometen una mirada profunda e íntima.

Qué se sabe de la serie Durante el programa, la periodista Pía Shaw brindó detalles sobre el enfoque de la docuserie y remarcó que se trata de un proyecto que respeta una voluntad expresa de la actriz. “Era el deseo de Silvina Luna en vida y por supuesto que quedó mucho material. Tuve la oportunidad de poder leer, además, acá lo tengo en mis manos, todo el trabajo que hizo el cuerpo médico forense. Si vos supieras los últimos diez años de Silvina lo que fueron. También se va a ver en esta docu donde hablan periodistas, el fiscal de la causa y Fernando Burlando. Es una docuserie donde la vas a ver con el material que ella dejó grabado, que quería que se vea, con amigos. También hay testimonios de pacientes”, explicó.

image Uno de los aspectos más sensibles de la producción está vinculado con la decisión personal de Luna de dejar mensajes grabados para ser difundidos tras su muerte, un material que hasta ahora permanecía inédito. “Nadie vio ese material, se está terminando la postproducción. Por supuesto que muchos de los que forman parte firmaron un contrato y no pueden contar demasiados detalles, pero van a escucharlo a Ezequiel Luna, su hermano, hablando por primera vez”, adelantó Shaw.

La participación de personas cercanas a la actriz tendrá un rol central en el relato. En ese marco, Shaw consultó a Ximena Capristo, amiga de Luna y panelista del ciclo, sobre su intervención en la docuserie. “Yo firmé un documento donde podían pasar mi imagen. En realidad, la parte que van a pasar mía es cuando estamos dentro de la casa de Gran Hermano en el 2001. Cuando nos conocimos. Obviamente, para mí fue muy importante. La extraño mucho al día de hoy. Obviamente, la recuerdo todos los días. Va a ser muy fuerte cuando veamos esto”, expresó.