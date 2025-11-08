Quién es Sandy Campal, la actriz que dará vida a Silvina Luna en su serie biográfica

Campal dirige su propia marca de trajes de baño, da clases de modelaje, trabaja como community manager y, además, sigue formándose en el ámbito académico, ya que está a punto de terminar la Licenciatura en Diseño de Indumentaria.
PRIMICIA: primeras imágenes del rodaje de la serie de Silvina Luna. Las grabaciones arrancaron en Agosto, una de las actrices que hará de la modelo se llama Sandy Campal, le oscurecieron el pelo para el papel, es ex de Cristian U y ex Miss Universo CABA 2025. La producción… pic.twitter.com/HPXZ9KjM0X
En una entrevista reciente con Infobae, en ocasión del concurso Miss Universo, la modelo bonarense contó que su pasión por el arte comenzó muy temprano: “El camino empezó cuando tenía 12 años. Mi papá me preguntó qué quería ser cuando fuera grande. Le dije: ‘Quiero estar en la televisión’.
Esa vocación la llevó a construir una carrera de más de dos décadas en la moda y el espectáculo. Trabajó con diseñadores argentinos de renombre, fue imagen de marcas nacionales e internacionales y participó en distintos proyectos audiovisuales. Entre ellos, la película Focus (2015) -protagonizada por Will Smith- y el programa Bailando por un Sueño (2023), donde formó parte del staff de bailarinas.
“Llegar al Bailando fue un sueño cumplido. El proceso incluyó varias etapas donde se evaluaban tanto las destrezas como la presencia escénica. Fue un año de mucho aprendizaje”, había dicho sobre esa experiencia.
La "nueva" Silvina Luna tiene un compromiso social bastante marcado
Además de su carrera artística, Campal también es emprendedora y activista social y forma parte de la Fundación FUNDAMIND, que brinda asistencia a niños en situación de vulnerabilidad. “Creo profundamente en el poder de la empatía, el compromiso y la acción colectiva".
En 2025, fue coronada Miss Universo CABA, un título que la volvió a posicionar en el foco mediático y que marcó un cambio significativo en el certamen, ya que se eliminó el límite de edad que impedía la participación de mujeres mayores de 30 años. “Celebro que esas reglas hayan cambiado. Se abren nuevas oportunidades para más mujeres, sin prejuicios ni barreras”, sostuvo.
De confirmarse, la ficción en la que Campal deberá dar vida a la protagonista, retrataría las distintas etapas de la vida de Silvina Luna, desde su infancia en Rosario hasta su llegada a Buenos Aires, su explosión mediática tras Gran Hermano 2, su carrera como actriz y modelo, y los difíciles años posteriores a la intervención estética que marcó su salud.