Quién es Sandy Campal, la actriz que dará vida a Silvina Luna en su serie biográfica

Luego de filtrarse las primeras imagenes de la producción que retrata la vida de la ex Gran Hermano, se supo más sobre la actriz que la encarna.

Silvina Luna sería encarnada por Sandy Campal en la serie sobre su vida.

Campal dirige su propia marca de trajes de baño, da clases de modelaje, trabaja como community manager y, además, sigue formándose en el ámbito académico, ya que está a punto de terminar la Licenciatura en Diseño de Indumentaria.

PRIMICIA: primeras imágenes del rodaje de la serie de Silvina Luna. Las grabaciones arrancaron en Agosto, una de las actrices que hará de la modelo se llama Sandy Campal, le oscurecieron el pelo para el papel, es ex de Cristian U y ex Miss Universo CABA 2025.

La producción… pic.twitter.com/HPXZ9KjM0X — FEDE FLOWERS (@fedeflowersok) November 6, 2025

La producción… pic.twitter.com/HPXZ9KjM0X — FEDE FLOWERS (@fedeflowersok) November 6, 2025 En una entrevista reciente con Infobae, en ocasión del concurso Miss Universo, la modelo bonarense contó que su pasión por el arte comenzó muy temprano: “El camino empezó cuando tenía 12 años. Mi papá me preguntó qué quería ser cuando fuera grande. Le dije: ‘Quiero estar en la televisión’.

Esa vocación la llevó a construir una carrera de más de dos décadas en la moda y el espectáculo. Trabajó con diseñadores argentinos de renombre, fue imagen de marcas nacionales e internacionales y participó en distintos proyectos audiovisuales. Entre ellos, la película Focus (2015) -protagonizada por Will Smith- y el programa Bailando por un Sueño (2023), donde formó parte del staff de bailarinas.

Sandy Campal Sandy Campal sería la modelo encargada de encarnar a Silvina Luna en la serie sobre su vida. Instagram “Llegar al Bailando fue un sueño cumplido. El proceso incluyó varias etapas donde se evaluaban tanto las destrezas como la presencia escénica. Fue un año de mucho aprendizaje”, había dicho sobre esa experiencia.