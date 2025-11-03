Es una de las protagonistas de X-Men, quien descartó su aparición en las nuevas entregas del UCM: "Siempre me hablan del tema".

La acrtiz que le dijo adiós al famoso personaje de Marvel que dio vida.

Una actriz de Marvel reveló que nunca más la volvieron a contactar y hay preocupación por "Avengers: Doomsday"

Una de las grandes estrellas que acompañó los inicios del universo Marvel en el cine confirmó la peor noticia para los fans: su regreso parece absolutamente imposible. Su personaje fue clave durante años y se convirtió en uno de los más poderosos y recordados por el público.

Se trata de la actriz neerlandesa Famke Janssen, quien interpretó a Jean Grey en la icónica saga de X-Men entre 2000 y 2014. En diálogo con Entertainment Weekly, fue consultada una vez más sobre un posible regreso a la franquicia, y su respuesta dejó a todos helados.

Famke Janssen la actriz que le dio vida al famoso personaje de Marvel. Famke Janssen la actriz que le dio vida al famoso personaje de Marvel. gentileza “Cada vez que doy una entrevista, lo mencionan. Es curioso. No me había dado cuenta de que fuera tan importante. Parece que siempre saldrá el tema, y de todo lo que diga, será lo único que se publique”, expresó al medio estadounidense.

Sin embargo, lo más contundente llegó después cuando confesó que si bien es agradable que aún recuerden su interpretación de un gran personaje la realidad es que “nunca jamás se han vuelto a contactar” con ella.

La artista descartó así cualquier participación futura incluso en las próximas películas de Avengers o con la llegada de los X-Men al UCM.