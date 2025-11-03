Una actriz de Marvel reveló que nunca más la volvieron a contactar y hay preocupación por "Avengers: Doomsday"

Se trata de la actriz neerlandesa Famke Janssen, quien interpretó a Jean Grey en la icónica saga de X-Men entre 2000 y 2014. En diálogo con Entertainment Weekly, fue consultada una vez más sobre un posible regreso a la franquicia, y su respuesta dejó a todos helados.
“Cada vez que doy una entrevista, lo mencionan. Es curioso. No me había dado cuenta de que fuera tan importante. Parece que siempre saldrá el tema, y de todo lo que diga, será lo único que se publique”, expresó al medio estadounidense.
Sin embargo, lo más contundente llegó después cuando confesó que si bien es agradable que aún recuerden su interpretación de un gran personaje la realidad es que “nunca jamás se han vuelto a contactar” con ella.
La artista descartó así cualquier participación futura incluso en las próximas películas de Avengers o con la llegada de los X-Men al UCM.
El legado de Jean Grey en Marvel
Janssen interpretó a Jean Grey —y su poderosa versión Fénix— en cinco películas del universo mutante: X-Men (2000), X2: X-Men United (2003), X-Men: The Last Stand (2006), The Wolverine (2013) y X-Men: Days of Future Past (2014)
Su presencia fue fundamental en la construcción del éxito que hoy tiene Marvel en la pantalla grande. Sin embargo, todo indica que su historia en la franquicia terminó hace tiempo, y en 2026 se cumplirán doce años desde su última aparición.
Fundadora de los X-Men
Jean Grey es una de las mutantes más emblemáticas y poderosas del universo Marvel. Miembro fundadora de los X-Men en los cómics, destaca por sus habilidades de telepatía y telequinesis, que le permiten leer mentes, comunicarse mentalmente y manipular objetos con la mente. Su rol en el equipo siempre fue central, no solo por su fuerza, sino también por su vínculo emocional con personajes como Cíclope y Wolverine.
Además, Jean es conocida por ser la huésped de la Fuerza Fénix, una entidad cósmica que multiplica sus habilidades hasta niveles casi divinos. Bajo esta forma, puede regenerarse, controlar energía a escala universal e incluso destruir planetas, convirtiéndose en uno de los personajes más temidos y respetados de Marvel.