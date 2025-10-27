27 de octubre de 2025 - 13:37

Cuándo se estrena "Los 4 Fantásticos: primeros pasos" en Disney+

La película, protagonizada por Pedro Pascal, revivió la saga de superhéroes y mostró un personaje clave para el universo de Marvel.

Desde su estreno a mediados de julio de 2025, la película se consolidó como uno de los 10 estrenos más taquilleros del año y acumuló 521 millones de dólares gracias a su estética retrofuturista y su fidelidad al legado de los cómics de Stan Lee y Jack Kirby.

“Los 4 Fantásticos” de 2025, más que un reboot

La trama traslada a los espectadores a los años 60, en un mundo retrofuturista, donde cuatro exploradores espaciales sufren una transformación tras ser expuestos a rayos cósmicos. Cada uno descubre habilidades extraordinarias: Reed Richards adquiere elasticidad sobrehumana, Sue Storm puede volverse invisible y generar campos de fuerza, Johnny Storm domina el fuego y puede volar, y Ben Grimm se convierte en un coloso de fuerza sobrehumana y piel rocosa.

Los cuatro formarán la “Primera Familia” de superhéroes y deberán enfrentarse a amenazas cósmicas, incluyendo un devorador de planetas y su heraldo plateado, mientras lidian con desafíos personales que redefinen sus identidades como héroes.

Además, la película introduce al primer súper bebé de Marvel: Franklin Richards, el hijo de Reed y Sue. En los cómics es uno de los mutantes más poderosos del universo: puede alterar la realidad a su antojo, crear universos enteros desde cero y enfrentarse sin dificultad a entidades cósmicas. Y esto lo hace con tan solo cinco años.

Cuándo se estrena "Los 4 fantásticos" (2025) en Disney+

La nueva película de “Los 4 Fantásticos” estará disponible a partir del miércoles 5 de noviembre en Disney+.

