Cuándo se estrena "Los 4 Fantásticos: primeros pasos" en Disney+

La película, protagonizada por Pedro Pascal, revivió la saga de superhéroes y mostró un personaje clave para el universo de Marvel.

A tres meses de su estreno en los cines, “Los 4 Fantásticos: Primeros pasos” desembarcará en Disney+. La película que marcó el regreso de la familia con superpoderes, liderada en esta oportunidad por el actor chileno Pedro Pascal, estará disponible en la plataforma de streaming para los fanáticos de Marvel.

El filme, dirigido por Matt Shakman, da inicio a una nueva etapa dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) con un elenco renovado. Pascal interpreta a Reed Richards (Mister Fantástico), Vanessa Kirby a Sue Storm (la Mujer Invisible), Joseph Quinn a Johnny Storm (la Antorcha Humana) y Ebon Moss-Bachrach a Ben Grimm (la Cosa).

Desde su estreno a mediados de julio de 2025, la película se consolidó como uno de los 10 estrenos más taquilleros del año y acumuló 521 millones de dólares gracias a su estética retrofuturista y su fidelidad al legado de los cómics de Stan Lee y Jack Kirby.

"Los 4 Fantásticos" de 2025, más que un reboot La trama traslada a los espectadores a los años 60, en un mundo retrofuturista, donde cuatro exploradores espaciales sufren una transformación tras ser expuestos a rayos cósmicos. Cada uno descubre habilidades extraordinarias: Reed Richards adquiere elasticidad sobrehumana, Sue Storm puede volverse invisible y generar campos de fuerza, Johnny Storm domina el fuego y puede volar, y Ben Grimm se convierte en un coloso de fuerza sobrehumana y piel rocosa.

Los cuatro formarán la “Primera Familia” de superhéroes y deberán enfrentarse a amenazas cósmicas, incluyendo un devorador de planetas y su heraldo plateado, mientras lidian con desafíos personales que redefinen sus identidades como héroes.