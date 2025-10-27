¿El fin de Los Palmeras? despidieron a todos los músicos y hay problemas con la marca

El conflicto interno en Los Palmeras volvió a escalar y puso en duda el futuro de la histórica banda santafesina. Luego de semanas de versiones cruzadas entre sus líderes, Rubén “Cacho” Deicas y Marcos Camino , un nuevo capítulo reavivó el escándalo porque todos los músicos del grupo fueron despedidos de la empresa que los representaba.

La información fue confirmada por el periodista Juan Etchegoyen, quien reveló en su programa “Mitre Live” que la situación del conjunto tropical atraviesa un momento crítico .

“Quiero abrir el programa de hoy con un tema que te vengo contando las novedades que no son buenas , y es Los Palmeras, que en algún momento se dijo que estaban reconciliados Marcos Camino y Cacho Deicas cuando estaba todo mal, y yo te lo contaba”, comenzó diciendo el conductor.

Etchegoyen explicó que el conflicto legal entre ambos fundadores llegó a un punto clave. “La novedad de último momento que tengo para anunciar es que despidieron a los músicos de Los Palmeras . ¿Qué quiere decir esto? Te lo voy a detallar”, anticipó antes de describir el panorama.

Según relató, el problema central está relacionado con la marca “Los Palmeras”, que vence el próximo mes. “Cacho Deicas mandó a decir a sus abogados que avisen que él seguirá teniendo el 50% de la marca ", dijo.

"Se está hablando entre los músicos y Marcos Camino el tema de la rescisión de sus contratos porque ya no pertenecen más a Palmeras Producciones y tuvieron que despedirlos legalmente”, explicó el periodista.

Marcos Camino crearía otra empresa

La disolución de la empresa que nucleaba al grupo dejó a todos los músicos fuera del contrato. “Legalmente fueron despedidos. Obviamente, uno imagina que Marcos creará otra empresa para contratarlos nuevamente y así seguir trabajando. Se está trabajando en la disolución y por los despidos bajo esa SRL crearán otra compañía que dependerá únicamente de Camino y ya no de Cacho”, agregó Etchegoyen.

¡Mirá el saludo de Los Palmeras para la Selección de Básquet a horas de la gran final! El desacuerdo de Cacho Deicas y Marcos Camino.

El conductor también apuntó a un tema económico que habría deteriorado aún más la relación entre los fundadores del grupo. “Me cuentan que Marcos Camino no le envía dinero a Cacho Deicas por las ganancias del grupo desde mayo de este año. Hasta el día de hoy Cacho Deicas le sigue pagando a los músicos, y todo esto a Cacho le da pérdida. Tiene que seguir invirtiendo por algo que ya no le interesa”, concluyó.

La interna entre Camino y Deicas, dos de los máximos referentes de la cumbia santafesina, mantiene en vilo a los fanáticos que aún esperan saber si Los Palmeras podrán continuar juntos o si este será, finalmente, el final de una de las bandas más icónicas del país.