Martín Seefeld estuvo en la mesa de Mirtha Legrand y habló del regreso de "Los simuladores"

Martín Seefeld, recordado por ser parte de la popular serie, dialogó con Mirtha Legrand y dio detalles del proyecto en marcha.

Todo indica que "Los Simuladores" preparan su regreso. La serie que redefinió la ficción argentina en los dos mil tendrá una nueva versión próximamente. Así lo confirmó Martín Seefeld, uno de los simuladores, en "La Noche de Mirtha".

Consultado por la conductora, el actor reveló: "Los derechos los tenía una plataforma y un canal (Telefe), que finalmente no lo pudieron hacer. Estamos en eso, queremos hacerlo porque ya está escrito el libro”, explicó el actor.

“Yo no salía de casa para verlos, era maravilloso”, dijo por su parte Mirtha Legrand.

Entonces, Seefeld fue claro al despejar varias dudas que circulaban por redes sociales: desmintió que existiesen problemas entre sus colegas. "Nos queremos mucho, después cada uno ve la profesión de distinta manera y eso es respetable", apuntó.

“Me sorprende mucho que los chicos de 13 años se junten con sus padres, que lo vieron en su momento y lo sigan viendo. Es emocionante”, remarcó el actor.