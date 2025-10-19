Mirtha Legrand tajante contra Bullrich por el acuerdo con Donald Trump: "¿Qué debemos dar a cambio?"

Durante la última emisión del programa de Mirtha Legrand , la conductora protagonizó un tenso intercambio con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , en torno al vínculo entre el gobierno de Javier Milei y la gestión de Donald Trump en Estados Unidos , debido al reciente acuerdo financiero.

En plena mesa, la diva quiso saber qué hay detrás del respaldo económico y político de EE.UU. hacia la Argentina. “¿Cuánto nos va a dar Estados Unidos y qué debemos dar a cambio o en cambio?” , lanzó Mirtha, generando un silencio entre los invitados antes de que Bullrich pudiera responder.

Sin embargo, Mirtha la interrumpió para pedir la opinión de la periodista Carolina Amoroso, quien sostuvo que el gesto forma parte de un “acuerdo integral” y de una estrategia geopolítica más amplia.

“Quiero decir, Trump sale a respaldar a la Argentina, o el gobierno de los Estados Unidos sale a respaldar a la Argentina en términos económicos… Por cierto, esta semana mostró lo sensibles que son los mercados, incluso a un error comunicacional como el que se cometió y luego enmendó el presidente (Donald) Trump con respecto al resultado de las elecciones en la Argentina. Pero sale a respaldar a la Argentina por una cuestión de estrategia política”, amplió la comunicadora.

Y luego precisó. “Estados Unidos no quiere otro país para la región. Un país no alineado con los valores de la democracia occidental” . “No quiere que sigamos en connivencia con los chinos”, planteó Mirtha, a lo que Amoroso respondió con un seco “Eso también habría que preguntárselo a quienes han participado en las reuniones”.

Respuesta de Patricia Bullrich

Fue entonces que finalmente Patricia Bullrich pudo dar su opinión. “Estuve en las reuniones, tuve el honor de estar en las reuniones”, contó.

“En ningún momento se planteó que tenemos que suspender, por ejemplo, el swap que ya tenemos con China. Por eso, viene el kirchnerismo y te dice ‘Están entregando todo a Estados Unidos’. Ahora bien, cuando estaba el swap con China ¿qué estábamos entregando? Son mecanismos que ayudan a la Argentina a salir adelante. Pero este es inédito. Nunca había pasado que el tesoro norteamericano compre pesos”, añadió.

“¿Y por qué este amor de Trump hacia Argentina?”, insistió Mirtha. “Por lo que dice Carolina”, señaló Bullrich.

Y luego reforzó: “Porque objetivamente hay una búsqueda de Trump de reconstruir un mundo occidental democrático. Por eso lo que está haciendo en Medio Oriente. Por eso el apoyo Israel, pero también la exigencia de la paz. Por eso paró, casi en un día, la guerra entre Irán e Israel. Por eso le exige más definiciones a Europa respecto a cómo va a reconstruir valores occidentales”.