14 de marzo de 2026 - 14:37

Estados Unidos respaldó a Argentina en el juicio por YPF: pidió suspender el proceso de "discovery"

El respaldo fue comunicado por el organismo que conduce Sebastián Amerio y representa un apoyo formal del gobierno estadounidense en una etapa clave del litigio

juicio ypf
Por Redacción Política

La Procuración del Tesoro de la Nación informó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó un memorándum ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York en apoyo a la moción de emergencia presentada por la República Argentina para suspender el proceso de discovery posterior a la sentencia en el juicio por la expropiación de YPF.

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El pedido de Argentina ante la justicia de Nueva York

La Argentina había presentado el 6 de marzo una moción de emergencia ante la corte de apelaciones con el objetivo de suspender la etapa de producción de documentos conocida como discovery. También solicitó detener el pedido de sanciones impulsado por los demandantes y posponer la audiencia probatoria prevista entre el 21 y el 23 de abril de 2026.

En ese contexto, el Departamento de Justicia estadounidense decidió presentar un memorándum para respaldar la posición argentina. En su documento, el organismo sostuvo que el proceso de discovery actualmente en curso resulta “excesivamente intrusivo” y podría entrar en conflicto con principios de cortesía internacional y reciprocidad entre Estados.

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Argumentos sobre el impacto en las relaciones exteriores

Según el texto presentado ante el tribunal, los litigios en tribunales estadounidenses contra estados extranjeros pueden tener consecuencias directas en las relaciones internacionales. El Departamento de Justicia advirtió que este tipo de requerimientos judiciales podría generar tensiones diplomáticas y habilitar que tribunales de otros países impongan medidas similares contra el propio gobierno de Estados Unidos.

El documento también señala que, al evaluar un pedido de suspensión del proceso judicial, los jueces deben considerar el impacto que la decisión podría tener en la política exterior. En ese marco, el Poder Ejecutivo estadounidense sostiene que los tribunales deberían otorgar especial deferencia a la posición del gobierno cuando se trata de cuestiones vinculadas a relaciones internacionales.

juicio por ypf

El eje del conflicto: el proceso de “discovery”

Uno de los puntos centrales del memorándum se refiere al alcance del proceso de discovery, una etapa del litigio en la que los demandantes solicitan documentos e información para respaldar sus reclamos.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, los demandantes realizaron pedidos de información que incluyen comunicaciones de altos funcionarios argentinos relacionadas con empresas estatales. El gobierno estadounidense considera que esas solicitudes resultan incompatibles con las normas de cortesía internacional aplicables en litigios que involucran a estados soberanos.

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