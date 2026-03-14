Estados Unidos respaldó a Argentina en el juicio por YPF: pidió suspender el proceso de "discovery"

El respaldo fue comunicado por el organismo que conduce Sebastián Amerio y representa un apoyo formal del gobierno estadounidense en una etapa clave del litigio

La Procuración del Tesoro de la Nación informó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó un memorándum ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York en apoyo a la moción de emergencia presentada por la República Argentina para suspender el proceso de discovery posterior a la sentencia en el juicio por la expropiación de YPF.

Juicio YPF Cómo sigue el juicio por YPF El pedido de Argentina ante la justicia de Nueva York La Argentina había presentado el 6 de marzo una moción de emergencia ante la corte de apelaciones con el objetivo de suspender la etapa de producción de documentos conocida como discovery. También solicitó detener el pedido de sanciones impulsado por los demandantes y posponer la audiencia probatoria prevista entre el 21 y el 23 de abril de 2026.

En ese contexto, el Departamento de Justicia estadounidense decidió presentar un memorándum para respaldar la posición argentina. En su documento, el organismo sostuvo que el proceso de discovery actualmente en curso resulta “excesivamente intrusivo” y podría entrar en conflicto con principios de cortesía internacional y reciprocidad entre Estados.

Gesto de Trump favorable para Argentina en el caso YPF Gesto de Trump favorable para Argentina en el caso YPF LA Argumentos sobre el impacto en las relaciones exteriores Según el texto presentado ante el tribunal, los litigios en tribunales estadounidenses contra estados extranjeros pueden tener consecuencias directas en las relaciones internacionales. El Departamento de Justicia advirtió que este tipo de requerimientos judiciales podría generar tensiones diplomáticas y habilitar que tribunales de otros países impongan medidas similares contra el propio gobierno de Estados Unidos.

El documento también señala que, al evaluar un pedido de suspensión del proceso judicial, los jueces deben considerar el impacto que la decisión podría tener en la política exterior. En ese marco, el Poder Ejecutivo estadounidense sostiene que los tribunales deberían otorgar especial deferencia a la posición del gobierno cuando se trata de cuestiones vinculadas a relaciones internacionales.