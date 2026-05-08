Fotos y Videos: Estados Unidos desclasifica archivos secretos sobre OVNIS y vida extraterrestre

El Departamento de Guerra de los Estados Unidos anunció este viernes la desclasificación de una vasta colección de archivos sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP, por sus siglas en inglés).
Por orden del presidente Donald Trump, el Departamento de Guerra habilitó un portal con fotos, videos y documentos sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP). "Es hora de que el pueblo lo vea por sí mismo", afirmaron.
El Departamento de Guerra de los Estados Unidos anunció este viernes la desclasificación de una vasta colección de archivos sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP, por sus siglas en inglés).
La medida cumple con la promesa realizada por el presidente Donald Trump el pasado mes de febrero de abrir los archivos sobre encuentros cercanos y posibles formas de vida fuera de la Tierra.
A partir de hoy, el público podrá acceder al catálogo en el sitio oficial war.gov/ufo, donde la administración publicará material de manera constante.
La colección inicial consta de 162 archivos que incluyen fotos, documentos oficiales y filmaciones que anteriormente estaban bajo secreto. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, destacó la importancia de este paso al afirmar que estos archivos "han alimentado durante mucho tiempo especulaciones justificadas" y que la sociedad merece conocer la verdad.
La iniciativa cuenta con la colaboración de la Casa Blanca, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI), el Departamento de Energía (DOE), la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO) del Departamento de Guerra – establecida en 2022-, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y otras agencias de inteligencia.
El proceso de desclasificación se aceleró tras una fuerte polémica entre el actual mandatario y el expresidente Barack Obama. Durante una entrevista en un pódcast, Obama afirmó que los fenómenos son "reales", aunque aclaró que él no los había visto personalmente ni conocía instalaciones subterráneas secretas.
Trump reaccionó acusando a su predecesor de revelar "información clasificada" y cometer un "grave error". Obama posteriormente precisó que durante su presidencia no tuvo "pruebas" de posibles contactos con extraterrestres, pero no descartó que, dado lo vasto del universo, exista vida más allá del planeta Tierra.
En 2013, la CIA desclasificó documentos que confirmaban la existencia de la base militar Área 51, creada por orden del presidente Dwight Eisenhower en la década de 1950 para realizar pruebas del avión espía U-2, aunque algunos defensores de la existencia de vida extraterrestre han relacionado esa instalación con el supuesto ocultamiento de pruebas.