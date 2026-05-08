Fotos y Videos: Estados Unidos desclasifica archivos secretos sobre OVNIS y vida extraterrestre

El Departamento de Guerra de los Estados Unidos anunció este viernes la desclasificación de una vasta colección de archivos sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP, por sus siglas en inglés).

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La medida cumple con la promesa realizada por el presidente Donald Trump el pasado mes de febrero de abrir los archivos sobre encuentros cercanos y posibles formas de vida fuera de la Tierra.

PRESIDENTIAL UNSEALING FOR UAP ENCOUNTERS. Per President Trump's directive, the @DeptofWar has declassified & released unresolved UAP records. This is an unprecedented level of transparency, no other admin has gone this far. Files now live on https://t.co/kWE5tvdY9H —… pic.twitter.com/2WDKbBj2gE

A partir de hoy, el público podrá acceder al catálogo en el sitio oficial war.gov/ufo , donde la administración publicará material de manera constante.

La página que habilitó la Casa Blanca donde publican fotos y videos de OVNIS.

Un catálogo de secretos revelados

La colección inicial consta de 162 archivos que incluyen fotos, documentos oficiales y filmaciones que anteriormente estaban bajo secreto. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, destacó la importancia de este paso al afirmar que estos archivos "han alimentado durante mucho tiempo especulaciones justificadas" y que la sociedad merece conocer la verdad.

ovnis estados unidos Estados Unidos descalificó documentos sobre OVNIS. Departamento de Guerra de Estados Unidos

La iniciativa cuenta con la colaboración de la Casa Blanca, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI), el Departamento de Energía (DOE), la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO) del Departamento de Guerra – establecida en 2022-, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y otras agencias de inteligencia.

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U.S. military caught a star-shaped object flying crazy fast, doing wild criss-cross patterns in the sky.



Wait... were they writing something in the sky? https://t.co/UDQXTvXnuZ pic.twitter.com/dXCYV5KkfA — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 8, 2026

El cruce Trump-Obama

El proceso de desclasificación se aceleró tras una fuerte polémica entre el actual mandatario y el expresidente Barack Obama. Durante una entrevista en un pódcast, Obama afirmó que los fenómenos son "reales", aunque aclaró que él no los había visto personalmente ni conocía instalaciones subterráneas secretas.

Fotos de OVNIS descalificados por Estados Unidos Imágenes de archivo de la misión Apolo 17 a la Luna. El recuadro amarillo contiene una ampliación de la fotografía original en la que se aprecian tres luces sobre el terreno lunar. Departamento de Guerra de Estados Unidos

Trump reaccionó acusando a su predecesor de revelar "información clasificada" y cometer un "grave error". Obama posteriormente precisó que durante su presidencia no tuvo "pruebas" de posibles contactos con extraterrestres, pero no descartó que, dado lo vasto del universo, exista vida más allá del planeta Tierra.

Fotos de OVNIS descalificados por Estados Unidos El Ejército de los Estados Unidos informó de la presencia de UAP (fenómenos aéreos no identificados) en Norteamérica en 2026. Departamento de Guerra de Estados Unidos

En 2013, la CIA desclasificó documentos que confirmaban la existencia de la base militar Área 51, creada por orden del presidente Dwight Eisenhower en la década de 1950 para realizar pruebas del avión espía U-2, aunque algunos defensores de la existencia de vida extraterrestre han relacionado esa instalación con el supuesto ocultamiento de pruebas.