Lula da Silva y Trump mostraron sintonía tras meses de tensión: "Hablamos de temas que parecían tabú"

Los presidentes Lula da Silva (Brasil) y Donald Trump (EE.UU.) mantuvieron este jueves una extensa reunión en la Casa Blanca con el objetivo de “recomponer la relación” entre ambos países. Tras ello, el brasileño aseguró que abordaron asuntos que hasta ahora parecían “tabú” en la agenda bilateral.

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La reunión se desarrolló durante unas tres horas en el Despacho Oval e incluyó además un almuerzo. Aunque inicialmente estaba prevista una conferencia conjunta, el cierre del encuentro cambió a último momento y Lula terminó hablando ante la prensa desde la embajada brasileña en Washington.

“Las dos democracias más grandes del continente pueden servir de ejemplo para el mundo” , afirmó Lula, quien puso de relieve que Brasil y Estados Unidos dieron un paso importante para consolidar la relación, según Globo.com.

Luego de las conversaciones, Lula y Trump acordaron que sus equipos celebrarán otra reunión en un plazo de 30 días para avanzar en las negociaciones sobre los aranceles de importación de productos brasileños que entran en Estados Unidos.

Según una fuente de TV Globo, Lula da Silva solicitó que toda su comitiva, incluyendo a quienes dominan el inglés, hablara portugués durante la reunión con Trump y su equipo en la Casa Blanca.

“Brasil está dispuesto a dialogar sobre cualquier tema con cualquier país del mundo. No hay temas prohibidos. Lo único a lo que no renunciaremos es a nuestra democracia y nuestra soberanía”, destacó el mandatario brasileño.

Lula también hizo hincapié en que Brasil está abierto a forjar alianzas internacionales con diferentes países, sin restricciones geopolíticas.

Lula alentó a Trump a buscar acuerdos con Irán y Cuba

Durante la rueda de prensa, Lula afirmó que alentaba a Trump a buscar un acuerdo de paz con Irán. Declaró estar “totalmente en contra” del ataque estadounidense e israelí contra Irán y que para resolver los problemas, “existe la diplomacia”.

Reiteró que los estadounidenses están pagando un alto precio por la guerra a través de los elevados precios del combustible y la inflación.

Como sugerencia, Lula dijo haberle entregado a Trump una copia del acuerdo que negoció en 2010, durante su segundo mandato, junto con Turquía, mediante el cual, según él, convenció a Irán de comprometerse a no desarrollar armas nucleares.

En aquel entonces, el presidente de Estados Unidos era Barack Obama. El acuerdo fue invalidado por Estados Unidos.

Luiz Inácio Lula da Silva El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla en una rueda de prensa donde afirmó que la reunión que tuvo con su homólogo estadounidense, Donald Trump, sirvió para dar "un paso importante" en la relación entre ambos países, este jueves, en la Embajada de Brasil en Washington (Estados Unidos). EFE/ Octavio Guzmán

Ante una pregunta, Lula afirmó que Cuba desea dialogar y encontrar una solución para poner fin al embargo estadounidense, y que Trump le aseguró que no contempla invadir la isla.

También dijo haber hablado con Trump sobre los cambios que viene proponiendo en el Consejo de Seguridad de la ONU. “La ONU necesita una reforma. (…) Son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, tienen derecho de veto. Nosotros somos co-árbitros”.

Afirmó que Trump no se meterá en las elecciones brasileñas

Al ser preguntado sobre una posible injerencia de Trump en las elecciones presidenciales de este año, Lula afirmó que no lo creía.

“Interfirió en las elecciones de 2022 y perdió porque yo gané”, dijo. “Creo que se comportará como el presidente de Estados Unidos, dejando que el pueblo brasileño decida su propio destino. Nuestra relación es muy buena, algo que muchos dudaban que pudiera suceder. ¿Sabes eso del amor a primera vista?”.

Al ser consultado si temía que Estados Unidos impusiera nuevos aranceles a Brasil -uno de los ejes centrales del encuentro-, Lula respondió: “Mírenme: ¿me veo optimista o pesimista? Soy muy optimista”.

Trump: “La reunión salió muy bien”

Por su parte, en una publicación en Truth Social, Trump informó que había conversado con Lula sobre “muchos temas”, incluyendo asuntos comerciales y arancelarios. “La reunión fue muy productiva”, dijo.

“Acabo de concluir mi reunión con Luiz Inácio Lula da Silva, el dinámico presidente de Brasil. Hablamos de muchos temas, incluyendo el comercio y, específicamente, los aranceles. La reunión salió muy bien”, dijo Trump.

“Nuestros representantes tienen reuniones programadas para discutir algunos puntos clave. Se programarán otras reuniones en los próximos meses según sea necesario”, escribió el presidente de Estados Unidos.