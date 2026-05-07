Investigan un posible caso de hantavirus en una azafata que tuvo contacto con una mujer fallecida

La mujer permanece aislada mientras se le realizan estudios médicos para confirmar si contrajo o no la enfermedad.

La azafata investigada por un posible caso de hantavirus pertenece a la aerolínea KLM, de Países Bajos.

Una auxiliar de vuelo de la aerolínea KLM fue internada en los Países Bajos ante la sospecha de una posible infección por hantavirus. La mujer permanece aislada mientras se le realizan estudios médicos para confirmar si contrajo la enfermedad.

La tripulante había estado en contacto con una ciudadana neerlandesa que murió el pasado 26 de abril en Johannesburgo a causa del hantavirus.

Además, trascendió que esa pasajera llegó a abordar brevemente un vuelo de KLM con destino a Ámsterdam antes de que la tripulación decidiera impedirle continuar el viaje debido a su delicado estado de salud.

La información fue confirmada por el Ministerio de Salud, Bienestar y Deportes neerlandés. Según detalló la emisora pública NOS, la auxiliar presenta síntomas leves y se encuentra bajo observación en los Centros Médicos Universitarios de Ámsterdam.

El caso generó preocupación sanitaria debido al antecedente reciente de la pasajera fallecida en Sudáfrica. Por el momento, las autoridades continúan evaluando si existió contagio y mantienen el protocolo de aislamiento preventivo mientras avanzan los análisis clínicos.