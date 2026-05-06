Tras confirmarse tres muertes en un crucero que zarpó desde Ushuaia, usuarios en las redes recordaron el caso de Betsy Arakawa, quien falleció de esa enfermedad en febrero de 2025.

Hantavirus: la enfermedad que mató a la esposa de Gene Hackman y encendió una alerta sanitaria

Hace un año, el mundo del cine quedó conmocionado al confirmarse el fallecimiento del actor Gene Hackman y su esposa, Betsy Arakawa. Ambos fueron encontrados sin vida en su departamento y, según arrojaron los resultados de la autopsia, la mujer falleció a causa de hantavirus.

Según informó la Oficina del Investigador Médico de Nuevo México, Arakawa murió a causa de un síndrome pulmonar por la enfermedad. Los médicos estimaron que falleció alrededor del 11 o 12 de febrero, aproximadamente una semana antes que Hackman, quien falleció a causa de una enfermedad cardíaca grave.

Gene Hackman El actor Gene Hackman, de 95 años, y su esposa, la pianista Betsy Arakawa, de 63, fueron hallados sin vida en su residencia de Santa Fe, Nuevo México. Gentileza La autopsia reveló que la mujer, de 65 años, presentaba “pulmones pesados y congestionados”, además de acumulación de líquido en el tórax, signos compatibles con una infección respiratoria severa provocada por hantavirus. También se indicó que no tenía lesiones traumáticas y que dio negativo en los análisis de Covid-19 y gripe.

Los investigadores creen que el contagio se produjo por exposición a excrementos u orina de roedores en la propiedad donde vivía la pareja. El hantavirus suele transmitirse al inhalar partículas contaminadas presentes en ambientes cerrados o poco ventilados.

El mundo en alerta por el hantavirus La muerte de la pianista volvió a cobrar relevancia en los medios de comunicación y las redes sociales, tras conocerse un brote de hantavirus en un crucero que partió desde Ushuaia con destino a las Islas Canarias, y que causó la muerte de tres personas. Según confirmó un laboratorio que colabora con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se trata de la cepa Andes, originaria de Argentina y única de la que se ha documentado transmisión entre humanos.