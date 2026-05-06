Alerta en Bariloche por un caso de hantavirus: un hombre permanece internado y aislaron a su familia

Un hombre de 45 años se encuentra internado en el Hospital Ramón Carrillo de Bariloche, luego de ser diagnosticado con hantavirus y las autoridades aislaron a su familia.

Confirmaron la cepa Andes en el crucero del hantavirus: se transmite entre humanos y es la más letal

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El paciente ingresó el domingo a la guardia tras manifestar síntomas de fiebre, diarrea y dolor corporal, motivo por el que permaneció en observación hasta la detección del virus y lo derivaron al Área de Cuidados Intensivos.

En este contexto, su mujer e hijo quedaron aislados de manera preventiva, mientras las autoridades sanitarias intentan determinar el origen del contagio, debido a que el hombre visitó las provincias de Jujuy y Salta hace una semana, según detalló la Agencia Noticias Argentinas.

Rodrigo Bustamante , director de Epidemiología de ese centro asistencial, conversó con el diario Río Negro y consignó: “Van cinco días de síntomas y entramos al período más crítico en el que los pacientes se pueden descompensar”

Las muestras fueron enviadas al Instituto Malbrán y, en el caso de confirmarse que se enfermó en el norte, cambiaría el protocolo del manejo de contactos estrechos. "Sucede que la cepa Andes que registramos en esta zona es la única que se transmite de persona a persona. En el norte, en cambio, no se hace aislamiento preventivo porque no están documentados casos de contagio interhumano" , aseguró el especialista

Por otro lado, se conoció que el hombre había estado expuesto a sectores con posible presencia de roedores hace poco más de un mes, por lo que no se descarta un posible contagio en esas circunstancias.

Según informaron medios locales, actualmente el paciente se encuentra estable, aunque con dificultades para respirar.

Alerta por hantavirus en un crucero

Lo que comenzó como una expedición por la Antártida, con escalas en Georgia del Sur, Ushuaia, Tristán da Cunha o Santa Elena, terminó derivando en un brote de hantavirus. Tres personas, de 150 a bordo, fallecieron.

Un pasajero neerlandés manifestó los primeros síntomas y falleció el día 11 de abril. El drama se extendió a su esposa, quien desembarcó con signos de la enfermedad en la remota isla de Santa Elena. Tras volar hacia Johannesburgo, la mujer murió en la guardia de un hospital sudafricano.

crucero hantavirus Alerta por hantavirus en un crucero

La fatalidad sumó una tercera víctima fatal el 2 de mayo: una mujer alemana que falleció tras batallar cuatro días contra un cuadro severo de neumonía.

Por el momento, son ocho los pasajeros que habrían contraído el patógeno. Cinco de los casos detectados están pendientes de confirmar en laboratorio.

La letalidad del hantavirus

La hantavirosis es una zoonosis emergente causada por virus del género Orthohantavirus. La transmisión a los seres humanos ocurre principalmente por la inhalación de aerosoles contaminados con partículas virales presentes en heces, orina o saliva de roedores silvestres.

Confirman que un hombre murió de hantavirus en La Plata La letalidad del hantavirus

En América, la presentación clínica más frecuente es el Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH), que se caracteriza por un inicio abrupto con fiebre, malestar general y síntomas gastrointestinales, seguido de la aparición de dificultad respiratoria e hipotensión.

El Ministerio de Salud resalta que esta enfermedad presenta una elevada letalidad, con variaciones regionales. En Argentina oscilaron entre el 10% y el 32% durante el periodo 2019 - 2024.