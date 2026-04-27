27 de abril de 2026 - 21:38

Bariloche: un bebé cayó por una pendiente de más de 10 metros y ahora investigan a sus padres

El niño cayó desde una mochila de trekking en el Cerro Ventana y fue hospitalizado. La Justicia investiga a sus padres por posible negligencia.

Trekking en Bariloche: un bebé resultó herido tras caer por una pendiente.

Trekking en Bariloche: un bebé resultó herido tras caer por una pendiente.

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El Cordillerano
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un accidente durante una excursión de trekking en Bariloche derivó en una investigación judicial por presunta negligencia. El caso es de un bebé de un año y medio que cayó por una pendiente al desprenderse la mochila en la que era transportado.

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El hecho ocurrió el domingo por la tarde en el Cerro Ventana, en un sector no habilitado oficialmente para caminatas. Un llamado al 911 activó el operativo de emergencia y movilizó a efectivos policiales, rescatistas y personal médico hacia la zona.

Cómo ocurrió el accidente en el cerro

Según el relato de los padres, una pareja de origen ruso, el niño era trasladado en una mochila porta bebé diseñada para trekking. Por motivos que aún se investigan, el sistema de sujeción cedió y la mochila rodó por una pendiente de entre 10 y 15 metros.

Un bebé cayó en pleno trekking en Bariloche y abrieron una causa contra sus padres
Un bebé cayó en pleno trekking en Bariloche y abrieron una causa contra sus padres.

Un bebé cayó en pleno trekking en Bariloche y abrieron una causa contra sus padres.

Testigos que presenciaron la caída asistieron de inmediato a la familia y colaboraron en el descenso hasta la base del cerro. El bebé fue encontrado dentro de la mochila, consciente, aunque con golpes en la cabeza y sangrado nasal.

Tras el rescate, el menor fue trasladado al Hospital Zonal Bariloche, donde recibió atención médica para evaluar la gravedad de las lesiones.

Investigación por presunta negligencia

Por disposición del fiscal de turno, se inició una causa bajo la carátula de “negligencia”. En ese marco, según reportaron medios locales, las autoridades secuestraron la mochila para realizar peritajes y determinar si existió una falla en el sistema de sujeción o un uso inadecuado.

Fuentes oficiales indicaron que el sendero donde ocurrió el hecho presenta dificultades técnicas y escasa señalización, lo que incrementa los riesgos para quienes lo transitan sin experiencia o equipamiento adecuado.

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