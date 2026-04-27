27 de abril de 2026 - 09:20

Calefaccionaban su casa con un brasero y un bebé se intoxicó con monóxido de carbono

oOcurrió esta madrugada en Las Heras. El niño de 8 meses fue atendido de urgencia en el hospital Carrillo.

Brasero

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Los Andes | Redacción Policiales
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Fuentes policiales indicaron que el episodio ocurrió cerca de la 1.10 en un domicilio ubicado sobre calle Rioja al 4.700.

Según la información oficial, el hecho se desencadenó cuando la madre del menor llamó al 911 al notar que tanto ella como el bebé comenzaron a sentirse mal mientras calefaccionaban el hogar con un brasero. Al advertir la presencia de humo, decidieron retirarlo al exterior, pero el pequeño ya presentaba síntomas compatibles con intoxicación.

El menor sufrió vómitos y una descompensación, por lo que fue trasladado de urgencia por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) al hospital Carrillo. Allí recibió asistencia médica inmediata, con suministro de oxígeno, y quedó internado en observación.

De acuerdo con el parte médico, el bebé se encuentra fuera de peligro.

Recomendaciones para prevenir intoxicaciones con monóxido de carbono

  • Revisar estufas, calefones, chimeneas y demás sistemas de calefacción con gasistas matriculados.
  • Ventilar todos los ambientes a diario, incluso cuando hace mucho frío.
  • No obstruir rejillas de ventilación ni utilizar braseros o estufas sin salida al exterior en espacios cerrados.
  • En el caso de estufas a leña, asegurarse del correcto estado y limpieza de las chimeneas.
  • No usar hornos o cocinas como fuente de calefacción.
  • No dormir con artefactos encendidos sin ventilación.

Ante la presencia de síntomas como dolor de cabeza, mareos, debilidad, náuseas o confusión, se debe sospechar una posible intoxicación. En estos casos, es fundamental ventilar inmediatamente el ambiente, salir al aire libre y acudir al centro de salud más cercano.

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