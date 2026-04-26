26 de abril de 2026 - 16:15

Chubut: detuvieron a un mendocino por robar encomiendas en una terminal de ómnibus

El sospechoso fue sorprendido mientras sustraía paquetes en una terminal de Puerto Madryn. Un testigo alertó a la Policía, que logró detenerlo en el lugar.

Puerto Madryn: el joven escaló tres metros para robar encomiendas, pero fue capturado.

Puerto Madryn: el joven escaló tres metros para robar encomiendas, pero fue capturado.

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Canal 12
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un joven de 23 años fue detenido este domingo en la terminal de ómnibus de Puerto Madryn, acusado de robar encomiendas en el sector de la empresa Vía Cargo.

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El procedimiento fue realizado por efectivos de la seccional Primera, luego de que un testigo alertara sobre la presencia de un individuo que estaba sustrayendo paquetes y aportara detalles sobre su vestimenta y características físicas.

Detención en el lugar y recupero de elementos

Tras el aviso, el personal policial se trasladó rápidamente al lugar y logró aprehender al sospechoso, quien ya había alcanzado a tomar algunos elementos. Durante la inspección, los agentes constataron que una de las encomiendas presentaba daños visibles, mientras que otras también habrían sido afectadas.

Según se informó, para acceder al área de encomiendas el joven debió escalar una altura aproximada de tres metros.

El encargado de la empresa fue notificado y se presentó en el lugar para realizar un relevamiento de los daños. Allí se detectó el faltante de una caja que contenía dos juegos de sábanas, las cuales fueron secuestradas y serán restituidas a sus propietarios.

Por disposición del Ministerio Público Fiscal, el detenido —oriundo de Mendoza— quedó a disposición de la Justicia para la audiencia de control de detención. Según informó el medio local Canal 12, la causa fue caratulada como “robo agravado por escalamiento en grado de tentativa”.

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