Investigan red de trata tras el hallazgo de ocho fetos en bolsas de consorcio en una clínica

Lo que comenzó como una búsqueda urgente por el paradero de una niña de 12 años embarazada , víctima de abuso sexual en Santiago del Estero, terminó por destapar una trama de horror en el conurbano bonaerense.

Conmoción: volvía de la facultad, le entregó el celular a los ladrones, pero lo mataron igual de un disparo

La menor, que transitaba la semana 32 de gestación, fue localizada junto a su madre en la Clínica Santa María , ubicada en la zona céntrica de Villa Ballester, a más de 1.100 kilómetros de su hogar.

Al llegar al establecimiento, los efectivos de la Policía Bonaerense se enfrentaron a un primer intento de encubrimiento: el director sanitario de la clínica negó rotundamente que la menor y su madre estuvieran internadas en el lugar .

Sin embargo, tras una verificación personal, los agentes confirmaron que ambas se encontraban allí; para ese momento, la niña ya había dado a luz , y su madre manifestó desconocer si el bebé estaba con vida.

El escenario se tornó aún más macabro cuando el personal policial inspeccionó el depósito de residuos del centro de salud. Allí, ocultos entre los desechos, hallaron ocho fetos humanos distribuidos en bolsas de consorcio.

Tres de estos restos presentaban signos de desmembramiento, una evidencia que los investigadores consideran clave para probar que estas prácticas se realizaban con habitualidad en el lugar.

A raíz de estos hallazgos, el Juzgado Federal de Tres de Febrero ordenó un allanamiento de urgencia, aunque para cuando se ejecutó la orden, la menor y su madre ya habían abandonado el hospital tras recibir el alta médica.

Durante el operativo, se secuestró documentación manuscrita y registros internos que podrían confirmar la sistematicidad de estos procedimientos ilegales.

Actualmente, la Justicia investiga el caso bajo las figuras de trata de personas y sustracción de menores. En paralelo, la UFI N° 07 de San Martín inició una causa por "averiguación de ilícito" para determinar responsabilidades sobre el destino del bebé nacido de la niña y la manipulación ilegal de los restos biológicos encontrados.

Todo el personal de la clínica presente al momento del hallazgo ya ha sido identificado mientras se aguardan los resultados de nuevas pericias genéticas.