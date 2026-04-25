25 de abril de 2026 - 10:03

Choque frontal entre motos en Las Heras dejó a dos heridos graves

Dos jóvenes de 20 y 21 años fueron trasladados al Hospital Central tras el siniestro vial, mientras que un acompañante sufrió politraumatismos moderados.

Dos motociclistas resultados heridos tras protagonizar un choque en Las Heras

Dos motociclistas resultados heridos tras protagonizar un choque en Las Heras

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Policía de Mendoza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

El viernes por la noche, un siniestro vial tuvo lugar en la intersección de las calles Salvador Civit y Liniers, de Las Heras. El hecho fue protagonizado por dos motocicletas y los dos conductores resultaron heridos.

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Según informaron fuentes policiales, el hecho sucedió cuando una motocicleta Honda Wave 110 ccc, que circulaba por calle Emilio Civit de norte a sur, colisionó con una motocicleta Zanella 110 cc que se desplazaba por calle Liniers de oeste a este.

La motocicleta Honda Wave era conducida por un joven de 22 años, identificado como F. A. E., mientras que el conductor de la moto Zanella era un hombre de 21 años, quien iba acompañado de otra persona de su misma edad.

Como resultado de la colisión, los conductores presentaron politraumatismos graves y fueron trasladados al Hospital Central. Mientras que el acompañante sufrió politraumatismos moderados y fue derivado a la Clínica Santa María.

En el caso, intervino Oficina Fiscal de Las Heras.

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