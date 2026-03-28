28 de marzo de 2026 - 20:09

Una moto con tres mujeres a bordo chocó con un auto en Las Heras

La conductora de la moto y una adolescente de 17 años fueron trasladadas en grave estado al hospital. En tanto, una niña de 4 no sufrió heridas de consideración.

Choque entre moto y auto en Las Heras: dos heridas de gravedad

Choque entre moto y auto en Las Heras: dos heridas de gravedad

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Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un fuerte incidente vial dejó a dos mujeres con heridas de gravedad este sábado al mediodía en Las Heras, tras un choque entre una motocicleta y un automóvil.

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Fuentes policiales indicaron que el siniestro ocurrió cerca de las 13.20 de hoy.

Según la información oficial, una moto Gilera 110 cc en la que viajaban tres personas circulaba por calle Cipolletti, de este a oeste, cuando, por causas que se investigan, colisionó con un Honda Civic que lo hacía por San Miguel, de norte a sur.

Como consecuencia del impacto, la conductora de la motocicleta, N.G.S. (35), sufrió traumatismos graves y fue trasladada al hospital Central.

En tanto, una de sus acompañantes de la moto, una adolescente de 17 años, también resultó con lesiones de gravedad y fue derivada al Lagomaggiore.

La tercera ocupante, una niña de 4 años, no presentó heridas de consideración.

Por su parte, al conductor del auto -un joven de 20 años- se le practicó el dosaje de alcoholemia, que arrojó resultado negativo (0,0 g/l). Además, salió ileso.

En el lugar trabajó personal policial y del Servicio de Emergencia Coordinado, mientras que la Oficina Fiscal de Jurisdicción quedó a cargo de la investigación para determinar la mecánica del hecho.

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