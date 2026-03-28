28 de marzo de 2026 - 11:05

Luján de Cuyo: un portón de grandes dimensiones cayó encima de un niño de 7 años

El accidente doméstico ocurrió el viernes por la noche. El menor fue trasladado al Hospital Notti con un diagnóstico de politraumatismo craneal.

Luján de Cuyo: un portón de grandes dimensiones cayó encima de un niño de 7 años.

Luján de Cuyo: un portón de grandes dimensiones cayó encima de un niño de 7 años.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Este viernes por la noche, un niño de apenas 7 años sufrió heridas en la cabeza luego de que un portón de grandes dimensiones se se desplomara sobre él.

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El hecho se conoció cerca de las 21:40 horas en una vivienda ubicada en Luján de Cuyo. Personal policial fue alertado en la vía pública por un conductor que trasladaba al menor herido en un vehículo particular.

Según el relato de un familiar, el accidente se produjo en un domicilio ubicado sobre la calle San Martín al 5900. Aparentemente, la estructura metálica cedió y golpeó de lleno al menor.

El pequeño fue trasladado por el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) al Hospital Humberto Notti donde le diagnosticaron politraumatismo craneal. El parte policial no dio más detalles sobre su estado de salud.

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