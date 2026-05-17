17 de mayo de 2026 - 17:24

Un conductor mendocino protagonizó un vuelco en Córdoba

Un hombre oriundo de Mendoza perdió el control de su vehículo sobre la Ruta Nacional 158, chocó contra un poste de alumbrado y terminó volcando en Córdoba.

Un mendocino volcó tras chocar contra un poste de luz en la Ruta 158, Córdoba.

Un mendocino volcó tras chocar contra un poste de luz en la Ruta 158, Córdoba.

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Lv16
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un automovilista oriundo de Mendoza protagonizó un fuerte accidente vial en la provincia de Córdoba, luego de perder el control de su vehículo. El conductor impactó contra un poste de alumbrado público y terminó volcando sobre la Ruta Nacional 158, a la altura de la localidad de General Cabrera.

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A pesar de la violencia del choque, el conductor no sufrió heridas y solo se registraron daños materiales.

El accidente ocurrió durante la madrugada

Según reportó el medio local Lv16, el siniestro vial se produjo cerca de las 5 de este domingo, en el kilómetro 230 de la Ruta 158. El hombre, de 56 años, circulaba a bordo de un Fiat Palio cuando, por motivos que todavía son materia de investigación, perdió el dominio del automóvil.

Tras desviarse de la calzada, el vehículo impactó de manera directa contra un poste de alumbrado ubicado al costado de la ruta y posteriormente volcó. Pese al fuerte impacto y al estado en el que terminó el vehículo, las autoridades confirmaron que el conductor mendocino no sufrió lesiones.

En el lugar trabajó personal policial y de asistencia para asegurar la zona y evaluar los daños ocasionados tanto en el automóvil como en la infraestructura pública. Las causas del accidente continúan bajo investigación.

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