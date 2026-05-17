Un feroz incendio destruyó una distribuidora de Guaymallén: hubo explosiones y pérdidas totales

Un incendio de gran magnitud afectó durante la madrugada a una ferretería ubicada en Guaymallén y obligó a desplegar un importante operativo de emergencia. Los bomberos lograron controlar las llamas antes de que el fuego alcanzara otros sectores del inmueble y propiedades cercanas.

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El grave hecho ocurrió cerca de la 1.55 en la intersección de Doctor Carlos Pellegrini y Jorge O’Brien, donde funciona el comercio “Mayorista Norte Distribuidora” . Los vecinos escucharon fuertes explosiones y observaron las intensas llamas en la planta alta del edificio, por lo que alertaron inmediatamente al 911.

Al lugar acudieron los efectivos policiales y dotaciones de Bomberos Voluntarios de Guaymallén, que comenzaron las tareas de contención mientras el fuego avanzaba sobre el depósito. Luego se sumó personal del Cuartel Central para reforzar el operativo.

También intervino personal de Edemsa , que realizó el corte preventivo del suministro eléctrico para permitir que los bomberos trabajaran con mayor seguridad. Según se informó, la zona afectada era utilizada para almacenar aerosoles, papeles y distintas cajas de materiales eléctricos.

El incendio logró ser sofocado sin que se registraran personas heridas tras varias maniobras de enfriamiento y control. Sin embargo, las pérdidas materiales fueron importantes, ya que la planta alta del inmueble sufrió daños totales.

Las primeras pericias realizadas en el lugar indicarían que el incendio no habría sido intencional.