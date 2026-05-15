Guaymallén reabrió su refugio para mujeres en situación de violencia por motivos de género

El Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, a través de la dirección de Género y Diversidad, oficializó la reapertura del Refugio para Mujeres en Situación de Violencia por motivos de género en el departamento de Guaymallén .

El Gobierno autorizó a Guaymallén para la búsqueda de financiamiento por hasta $10.000 millones

Este espacio se consolida como un organismo rector en la prevención y el abordaje de las violencias, buscando garantizar la restitución de derechos de las personas afectadas.

El refugio ha sido acondicionado integralmente para cumplir con estándares óptimos de seguridad y habitabilidad . Con una capacidad para 16 plazas , el centro está preparado para recibir a mujeres junto a sus hijas e hijos, proveyéndoles todos los elementos necesarios para cubrir sus necesidades básicas desde el primer momento del ingreso.

Para garantizar un acompañamiento constante, el dispositivo cuenta con un equipo de operadoras que trabajan en turnos rotativos las 24 horas , los siete días de la semana. Estas profesionales cuentan con capacitación especializada para brindar una intervención adecuada y con perspectiva de género.

La directora de Género y Diversidad de la provincia, Fernanda Urquiza, destacó que esta reapertura es el fruto de un año y medio de trabajo conjunto con el municipio, subrayando que se trata del mayor dispositivo de protección en Guaymallén. "Celebramos este logro que refuerza la descentralización y el apoyo a los municipios", afirmó la funcionaria.

Por su parte, la subdirectora de Desarrollo Social de Guaymallén, Claudia Túnez, explicó que, si bien el refugio prioriza la zona del Gran Mendoza cuando otros centros están saturados, tiene alcance provincial. El proceso de ingreso se realiza mediante una entrevista previa con un equipo interdisciplinario, lo que asegura que cada caso reciba la protección y el seguimiento necesarios.

La inauguración contó con la presencia de diversas autoridades, entre ellas la directora de Mujer, Género y Diversidad del Poder Judicial, Pamela Cuartara, y la directora de Contingencia Social, Priscila Segura.