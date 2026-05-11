11 de mayo de 2026 - 08:41

Tensión por un conductor ebrio de 76 años: evadió un control, intentó escapar y fue detenido

El hombre, de 76 años, fue interceptado por la Policía luego de ignorar las señales de detención en el barrio Villa Graciela. El test de alcoholemia arrojó 1,78 gramos de alcohol en sangre y el vehículo quedó retenido.

Conductor de 76 años fue detenido en Guaymallén tras manejar ebrio

Conductor de 76 años fue detenido en Guaymallén tras manejar ebrio

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Por Redacción Policiales

Un conductor de 76 años fue detenido durante la madrugada de este lunes en Guaymallén tras ser sorprendido manejando alcoholizado y desobedecer las órdenes policiales de detención.

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El procedimiento ocurrió cerca de las 00:15, cuando efectivos de la Comisaría 35 realizaban patrullajes preventivos en el barrio Villa Graciela y detectaron un Volkswagen Voyage cuyo conductor ignoró las señales para detenerse.

Luego de un seguimiento, el vehículo fue interceptado en inmediaciones de calles Misiones y Concordia. Allí, personal de tránsito le realizó el test de alcoholemia al conductor, identificado como D.Z., que arrojó resultado positivo de 1,78 gramos de alcohol en sangre.

Por disposición judicial, el vehículo quedó retenido y el hombre fue trasladado a una dependencia policial para avanzar con las actuaciones contravencionales correspondientes. Interviene el Juzgado Contravencional.

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