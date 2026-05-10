La Policía frustró una entradera en Las Heras gracias al monitoreo de cámaras

La Policía de Mendoza detuvo a dos hombres durante un intento de entradera en Las Heras , luego de una alerta emitida por operadores del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) que realizaban tareas de monitoreo mediante cámaras de seguridad.

El procedimiento ocurrió cerca de las 3.48 de este domingo sobre calle Lisandro Moyano al 1100 , cuando el sistema de videovigilancia detectó movimientos sospechosos en la zona.

Según informaron fuentes policiales, las cámaras del CEO observaron a dos hombres desplazándose por el lugar. En ese momento, uno de los sospechosos trepó e ingresó a una vivienda , mientras el otro permanecía en el frente haciendo de campana .

Dos delincuentes fueron detenidos en Las Heras tras un intento de entradera detectado por las cámaras del CEO. Mientras uno trepaba e ingresaba por los techos de una vivienda, el otro hacía de campana en la calle. pic.twitter.com/HIBxQitnXr

Con las características físicas y la ubicación aportadas en tiempo real por los operadores del sistema de monitoreo, efectivos policiales llegaron rápidamente al lugar y lograron detener al sospechoso que se encontraba en la vía pública .

Posteriormente, tras inspeccionar la vivienda y los inmuebles linderos, los uniformados localizaron y aprehendieron al segundo hombre sobre los techos del predio de Transporte La Motta, ubicado junto a la propiedad donde se produjo el intento de ingreso.

Los antecedentes de los detenidos

Uno de los detenidos tiene 28 años y posee dos condenas condicionales por robos agravados por escalamiento. Además, había recuperado la libertad en noviembre de 2025 y registra múltiples aprehensiones y detenciones desde 2019 en distintas dependencias policiales.

El segundo sospechoso, de 29 años, también cuenta con antecedentes judiciales por delitos contra la propiedad y registra numerosas aprehensiones desde 2018.

Respecto al caso de este domingo, la investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Las Heras, que ordenó la intervención de Policía Científica y dispuso las actuaciones correspondientes para avanzar con la causa .