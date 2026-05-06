Tragedia en Las Heras por Zonda: un motociclista murió y otro resultó herido tras ser aplastados por un árbol

Una tarde trágica se vivió en Las Heras cuando, alrededor de las 17.22 , un llamado al 911 alertó sobre un grave incidente en medio del alerta por Zonda:. un árbol de gran porte se desplomó sobre la calzada, en la intersección de las calles Dorrego y Azcuénaga , y aplastó a dos motociclistas que circulaban por la zona.

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De acuerdo con la información policial, el personal de cámaras de seguridad logró visualizar inicialmente una motocicleta atrapada bajo el ejemplar caído. Sin embargo, al arribar al lugar, los efectivos constataron que el siniestro afectó a dos motocicletas que transitaban por el sector en el momento exacto del colapso.

Un motociclista murió y otro resultó herido tras la caída de un árbol por el Zonda en Las Heras

Tragedia en Las Heras: un motociclista murió y otro resultó herido tras la caída de un árbol por el Zonda

Como consecuencia del violento impacto, uno de los conductores, de 23 años, perdió la vida en el lugar por el fuerte impacto. Así lo constató personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) que al llegar a lugar lo halló sin signos vitales.

El otro conductor, de 44 años, logró ser rescatado con vida, aunque con varias heridas. Fue atendido en el lugar por los servicios de emergencia y luego trasladado al hospital Central.

En el sitio del siniestro trabajó intensamente el cuerpo de Bomberos y personal de la empresa Edemsa, debido a que la caída del árbol también provocó el derribo de cables, lo que generó un escenario de alta peligrosidad.

La investigación del hecho quedó a cargo de la Oficina Fiscal, bajo las directivas de Valencia Morro, quien dispuso el desplazamiento del grupo TEN para realizar las pericias correspondientes a las dos motocicletas, ambas de 110 cc, involucradas en la escena de la tragedia.